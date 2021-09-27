Инвестиции

18:59 27.09.2021

Законопроект о защите прав инвесторов будет стимулировать развитие ипотечного кредитования - эксперт

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Законопроект о защите прав инвесторов будет стимулировать развитие ипотечного кредитования - эксперт

Принятый парламентом в первом чтении законопроект "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем" (№5091) будет стимулировать развитие в Украине ипотечного кредитования, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель юридического департамента компании "Интергал-Буд" Виталий Салий.

"Регистрация вещных прав на квартиры в процессе строительства, которая предусмотрена законопроектом, открывает возможность использовать их в качестве залога, значит, вырастут объемы выдачи ипотечных кредитов", - сказал он.

Эксперт напомнил, что законопроект №5091 направлен на защиту прав потребителя, который из инвестора строительного объекта превращается в гарантированного покупателя.

"Безусловно, это положительное новшество. Оно снизит риски при покупке первичной недвижимости и предоставит государственную защиту прав покупателя в случае недостроя или несогласованных с ним изменений проектной документации объекта», - сообщил Салий.

Он отметил еще одно новшество, которое повысит защищенность инвестора - введение гарантийного фонда квадратных метров для завершения строительства. "Таким фондом станет часть объекта, которую застройщик не сможет продать до завершения строительства", - сообщил Салий.

В то же время, по его мнению, изменения правил игры на строительном рынке, прописанное в законопроекте, может нести и определенные негативные последствия для покупателей.

"В первую очередь речь идет о потенциальном удорожании квартир. Поскольку компании-застройщики будут вынуждены включать в цену квадратного метра стоимость государственной регистрации, что приведет к повышению цен на рынке. А улучшение условий для ипотечного кредитования приведет к росту количества таких сделок, что, естественно, также повлечет за собой рост стоимости недвижимости", - считает Салий.

Теги: #недвижимость #законопроект #интергал_буд
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