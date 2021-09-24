Инвестиции

11:25 24.09.2021

Швейцарская Stadler построит два завода в Харькове – и.о. мэра

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Швейцарская Stadler построит два завода в Харькове – и.о. мэра

Компания Stadler (Швейцария), выпускающая трамваи, поезда для железной дороги и метрополитена, построит в Харькове два завода на 4 тыс. рабочих мест, сообщил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов.

"6 октября будет подписан договор со швейцарской компанией Stadler. После подписания документа горсовет начнет переговоры с фирмой, чтобы "Электротяжмаш" стал одним из смежных предприятий компании", - цитирует Терехова пресс-служба завода "Электротяжмаш", который мэр посетил с официальным визитом в четверг.

Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали Меморандум о взаимопонимании, который определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы по развитию железнодорожного транспорта в Украине.

В рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. В Сотрудничество также предполагает локализацию производства Stadler в Украине.

В настоящее время в Украине тестируется электропоезд Stadler Flirt, а Харькову компания предоставила трехсекционный трамвай для эксплуатационных испытаний.

В ходе визита на "Электротяжмаш" Терехов также сообщил, что трамвайный парк города через четыре года будет полностью обновлен.

Ранее о создании производства трамваев на территории бизнес-парка "Экополис ХТЗ" совместно с городскими властями заявлял владелец группы DCH Александр Ярославский, и на осень текущего года намечена презентация нового трамвая, который, как отмечал Терехов – полный аналог трамваев Skoda.

В числе номенклатуры продукции завода "Электротяжмаш" - тяговое электрооборудование для железнодорожного и городского транспорта.

Теги: #stadler #заводы #терехов #харьков
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