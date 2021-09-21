Инвестиции

15:55 21.09.2021

Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

2 мин читать
Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

Закон о виртуальных активах нуждается в доработке в период, отведенный на его вступление в силу, в частности в части большей защиты инвесторов, считает член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

"Закон еще несогласованный, много пунктов в нем отданы под создание, разработку дополнительных нормативных документов, которые будут регулировать этот рынок: создание государственной политики, специального органа, порядка выдачи разрешений и так далее", – сказал Бойко во вторник во время "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

По его мнению, необходимо прописать равные условия для каждого из участников рынка и защитить инвесторов. Как будет строиться регуляторный арбитраж, пока остается открытым вопросом, считает член НКЦБФР.

Он подчеркнул, что разработка и принятие подзаконных актов убережет рынок и его участников от многих рисков, в частности от риска финансовых манипуляций под прикрытием виртуальных активов, когда средства будут использовать не по прямому назначению.

Бойко также призвал к синхронной работе регуляторов рынка, в том числе Нацбанк Украины и НКЦБФР. "На нас лежит большая ответственность за то, как это внедрить. Закон – это еще не панацея, много моментов нужно выписать в нормативных документах", – сказал член Комиссии.

Он напомнил, что разрешения на работу с виртуальными активами будет выдавать новый специально созданный правительством орган.

"Есть "белые пятна", над которыми нужно начинать работать уже сегодня, и вносить изменения уже через несколько месяцев. Пока неясно, сколько времени займет наработка законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство. Но все это необходимо сделать до вступления закона в действие", – заявил член НКЦБФР.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 сентября приняла закон о виртуальных активах (№ 3637) голосами 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ отправлен на подпись президенту.

Во время принятия депутаты решили отложить для доработки расширение раздела Гражданского кодекса о нематериальном благе, которым признаны виртуальные активы. Планируется, что к этому вопросу парламент вернется во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс, регулирующих налогообложения операций с ВА.

Теги: #нкцбфр #бойко #инвесторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 14.09.2021
НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

09:45 11.09.2021
Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

12:37 08.09.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

15:33 18.08.2021
Часть получивших в 2020г переходное финансирование больниц по-прежнему неэффективны – НСЗУ

Часть получивших в 2020г переходное финансирование больниц по-прежнему неэффективны – НСЗУ

19:53 13.08.2021
Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

16:42 13.08.2021
Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

10:11 13.08.2021
Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

18:39 09.08.2021
Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

09:44 15.07.2021
Как провести реформу в сфере промышленного загрязнения и учесть европейские практики?

Как провести реформу в сфере промышленного загрязнения и учесть европейские практики?

15:29 13.07.2021
Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

НаУКМА планирует создать технопарк с коворкингом за 50 млн грн

В UkraineInvest поступило 26 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях на общую сумму $1,7 млрд - замглавы ОП

Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА