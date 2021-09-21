Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

Закон о виртуальных активах нуждается в доработке в период, отведенный на его вступление в силу, в частности в части большей защиты инвесторов, считает член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

"Закон еще несогласованный, много пунктов в нем отданы под создание, разработку дополнительных нормативных документов, которые будут регулировать этот рынок: создание государственной политики, специального органа, порядка выдачи разрешений и так далее", – сказал Бойко во вторник во время "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

По его мнению, необходимо прописать равные условия для каждого из участников рынка и защитить инвесторов. Как будет строиться регуляторный арбитраж, пока остается открытым вопросом, считает член НКЦБФР.

Он подчеркнул, что разработка и принятие подзаконных актов убережет рынок и его участников от многих рисков, в частности от риска финансовых манипуляций под прикрытием виртуальных активов, когда средства будут использовать не по прямому назначению.

Бойко также призвал к синхронной работе регуляторов рынка, в том числе Нацбанк Украины и НКЦБФР. "На нас лежит большая ответственность за то, как это внедрить. Закон – это еще не панацея, много моментов нужно выписать в нормативных документах", – сказал член Комиссии.

Он напомнил, что разрешения на работу с виртуальными активами будет выдавать новый специально созданный правительством орган.

"Есть "белые пятна", над которыми нужно начинать работать уже сегодня, и вносить изменения уже через несколько месяцев. Пока неясно, сколько времени займет наработка законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство. Но все это необходимо сделать до вступления закона в действие", – заявил член НКЦБФР.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 сентября приняла закон о виртуальных активах (№ 3637) голосами 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ отправлен на подпись президенту.

Во время принятия депутаты решили отложить для доработки расширение раздела Гражданского кодекса о нематериальном благе, которым признаны виртуальные активы. Планируется, что к этому вопросу парламент вернется во время рассмотрения поправок в Налоговый кодекс, регулирующих налогообложения операций с ВА.