Инвестиции

13:48 21.09.2021

"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

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"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

Главный исполнительный директор (CVO) НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер считает нецелесообразным для группы вкладываться в уже разработанные участки путем покупки существующих бизнесов, поскольку это не увеличит объем добываемого газа внутри Украины.

"Это просто глупо. Я вижу свою миссию в энергетическом секторе с "Нафтогазом" в привлечении большего количества инвесторов для разработки добычи нового газа и в достижении энергетической независимости, а не в том, чтобы "Нафтогаз" доминировал в данном секторе", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда", отвечая на вопрос о целесообразности покупки группы Burisma Николая Злочевского.

Ватерландер также сообщил, что в рамках программы "20/20", так полностью и не реализованной, НАК инвестировал $3 млрд из запланированных $4 млрд. В том числе часть инвестиций была направлены на покупку новых буровых станков, которые будут эксплуатироваться не менее 20 лет.

"В рамках программы "20/20" компания добыла около 95% всех объемов газа, которые мы обещали на 2016-2020 гг. Инвестировали меньше, потому что компания не имела доступа к большому количеству новых месторождений, на которые рассчитывала при разработке программы", - отметил CVO.

По его словам, если бы "Нафтогаз" тогда не инвестировал $3 млрд, то группа не смогла бы стабилизировать добычу, поскольку без инвестиций и интервенций объем добычи с существующей базы месторождений ежегодно будет сокращаться примерно на 7%.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в феврале 2020 года объявил о реализации долгосрочной стратегии развития ресурсной базы, которая предусматривает двукратное увеличение запасов углеводородов компании в течение следующих 10 лет. В частности, получен доступ к Черноморскому шельфу, Юзовской площади и еще четырем крупным нефтегазовым участкам в рамках СРП.

"Нафтогаз" планировал инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. В 2026-2030 гг. инвестиции должны составить $14,1 млрд.

При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года должна превысить инвестиции в уже разведанные.

Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

"Укргазвыдобування", входящее "Нафтогаз", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #ватерландер
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