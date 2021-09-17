Инвестиции

15:46 17.09.2021

НаУКМА планирует создать технопарк с коворкингом за 50 млн грн

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НаУКМА планирует создать технопарк с коворкингом за 50 млн грн

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) совместно с Бюро инвестиционных программ (БИП) планируют создать технопарк в учебном здании по ул.Глазунова, 2/4 за 50 млн грн с участием инвестора.

"По нашим предварительным оценкам, необходимо около 50 млн грн инвестиций для восстановления здания и инфраструктуры под современный технопарк. После реставрации территория может вместить около 40 компаний-резидентов и коворкинг для студентов", – цитируется в пресс-релизе директор БИП Александр Бондаренко.

Проект позволит университету зарабатывать, а также трудоустраивать студентов, создавать интеллектуальные продукты, а для предпринимателей – получить доступ к научной базе и инновационным продуктам и сервису.

Окупаемость инвестиций в подобный проект составляет 7-8 лет за счет арендных платежей резидентов и дополнительных услуг управляющей команды технопарка, отметил Бондаренко.

Для создания технопарка планируется использовать учебное здание по ул.Глазунова, 2/4 площадью 1,7 тыс. кв. м, однако рассматриваются и альтернативные помещения.

Участники проекта подписали меморандум о партнерстве по развитию технопарка.

"Следующие шаги: оценка проекта, разработка концепции, поиск инвесторов", – указано в пресс-релизе.

Бюро инвестиционных программ (БИП) – неправительственная организация, которая занимается объединением государственного партнерства и частных инвесторов для строительства инфраструктурных объектов, привлечения инвестиций и создания безопасных условий для работы инвесторов на украинском рынке.

Теги: #недвижимость #технопарк #наукма #бип
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