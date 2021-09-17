Инвестиции

13:26 17.09.2021

В UkraineInvest поступило 26 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях на общую сумму $1,7 млрд - замглавы ОП

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В UkraineInvest поступило 26 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях на общую сумму $1,7 млрд - замглавы ОП

Количество заявок, поступивших в Офис по привлечению и поддержки инвестиций (UkraineInvest) на получение господдержки по закону об инвестнянях, выросло до 26 на общую сумму $1,7 млрд, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

"К ним (в UkraineInvest - ИФ) от инвесторов поступило 26 заявок на получение господдержки инвестиционных проектов на сумму $1,7 млрд в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями", – сказала Свириденко, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Эти проекты будут реализованы в отраслях перерабатывающей промышленности, агропереработки, логистики, транспорта и туризма", – добавила она.

Теги: #инвестиции #офис_президента #свириденко
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