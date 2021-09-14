НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX.

Как сообщается на сайте регулятора во вторник, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus.

НКЦБФР уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.