Инвестиции

15:38 14.09.2021

НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

1 мин читать
НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX.

Как сообщается на сайте регулятора во вторник, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus.

НКЦБФР уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.

Теги: #нкцбфр #компании #инвестпроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 13.09.2021
ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

19:53 13.08.2021
Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

16:42 13.08.2021
Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

17:01 09.08.2021
Десять компаний вошли в перечень претендентов в советники по подготовке объектов к большой приватизации - ФГИ

Десять компаний вошли в перечень претендентов в советники по подготовке объектов к большой приватизации - ФГИ

20:26 22.07.2021
Сбой произошел в работе сайтов ряда крупных компаний и французских СМИ

Сбой произошел в работе сайтов ряда крупных компаний и французских СМИ

12:33 11.07.2021
Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

19:03 05.07.2021
Facebook и другие технологические гиганты США могут уйти из Гонконга в случае изменений законов о защите данных - СМИ

Facebook и другие технологические гиганты США могут уйти из Гонконга в случае изменений законов о защите данных - СМИ

10:36 05.07.2021
СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

17:26 02.07.2021
Аваков обсудил с министром экономики Франции инвестпроекты и реновацию системы водоснабжения в Харькове

Аваков обсудил с министром экономики Франции инвестпроекты и реновацию системы водоснабжения в Харькове

20:24 01.07.2021
Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран

Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА