Инвестиции

10:09 13.09.2021

Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

2 мин читать
Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

Инвестиции в физический капитал и инфраструктуру без достаточных вложений в человеческий капитал могут не дать Украине ожидаемых дивидендов, полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", – сказала Бьерде в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли.

"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", – добавила она.

В то же время неадекватность человеческого капитала может значительно повлиять на развитие, полагает вице-президент ВБ.

"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", – заключила Бьерде.

Как сообщалось, правительство определило пять приоритетных кластеров, которые для Украины могут дать максимальный мультипликативный эффект: технологическое производство, энергетическая безопасность, безопасность жизни, транспорт и "Город мастеров", или развитие местных, уникальных производств. По мнению правительства, стимулирование этих "точек роста" инвестициями в размере $1 млрд даст максимальный мультипликативный эффект и повлечет рост экономики на 1-2% ВВП.

Теги: #бьерде #инвестиции #вб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 10.09.2021
Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

09:56 10.09.2021
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

13:17 09.09.2021
ВБ готов выделить Украине $230 млн до декабря-2021 в рамках инициативы COVAX по вакцинации

ВБ готов выделить Украине $230 млн до декабря-2021 в рамках инициативы COVAX по вакцинации

11:30 08.09.2021
Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

15:41 03.09.2021
Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

14:22 03.09.2021
США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

13:43 03.09.2021
Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

10:11 03.09.2021
Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

11:19 27.08.2021
"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

09:34 27.08.2021
Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

ПОСЛЕДНЕЕ

Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

PGNiG на первом этапе планирует инвестировать в газодобычу на западной Украине $50 млн - Герус

ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

"Метинвест" за 15 лет инвестировал в сферу образования 180 млн грн - гендиректор

Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА