Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

Инвестиции в физический капитал и инфраструктуру без достаточных вложений в человеческий капитал могут не дать Украине ожидаемых дивидендов, полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", – сказала Бьерде в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли.

"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", – добавила она.

В то же время неадекватность человеческого капитала может значительно повлиять на развитие, полагает вице-президент ВБ.

"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", – заключила Бьерде.

Как сообщалось, правительство определило пять приоритетных кластеров, которые для Украины могут дать максимальный мультипликативный эффект: технологическое производство, энергетическая безопасность, безопасность жизни, транспорт и "Город мастеров", или развитие местных, уникальных производств. По мнению правительства, стимулирование этих "точек роста" инвестициями в размере $1 млрд даст максимальный мультипликативный эффект и повлечет рост экономики на 1-2% ВВП.