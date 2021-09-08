Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морского порта "Черноморск" (Одесская обл.), в частности, строительства новых причалов и углубления дна, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя заключение договора между АМПУ и "СП Рисоил Терминал".

"Этот проект обсуждался 13 лет, и, наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это – $40 млн прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и государство, и инвестор имеют гарантии и четко определенные обязательства", - написал Кубраков на своей странице в Facebook.

Согласно договору, компания "Рисоил" построит на стыке причалов 10 и 11 порта "Черноморск" двусторонний пирс длиной почти 340 метров (с размещением двух причалов длиной 290 м). Проект предусматривает возможность принимать суда типа Panamax.

"Таким образом, в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - прокомментировал министр.

Со своей стороны, АМПУ должна провести дноуглубительные работы, увеличив глубину до 15 м. Администрация морских портов уже завершила работы на 67%.

По словам Кубракова, порт нуждался в таких работах уже 15 лет. Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства.

"Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие пять лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не только потеряем какие-то потенциальные возможности, но и начнем терять объемы экспорта так же быстро, как мы потеряли портовый транзит", - подчеркнул Кубраков.