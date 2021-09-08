Инвестиции

11:30 08.09.2021

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

2 мин читать
Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морского порта "Черноморск" (Одесская обл.), в частности, строительства новых причалов и углубления дна, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя заключение договора между АМПУ и "СП Рисоил Терминал".

"Этот проект обсуждался 13 лет, и, наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это – $40 млн прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и государство, и инвестор имеют гарантии и четко определенные обязательства", - написал Кубраков на своей странице в Facebook.

Согласно договору, компания "Рисоил" построит на стыке причалов 10 и 11 порта "Черноморск" двусторонний пирс длиной почти 340 метров (с размещением двух причалов длиной 290 м). Проект предусматривает возможность принимать суда типа Panamax.

"Таким образом, в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - прокомментировал министр.

Со своей стороны, АМПУ должна провести дноуглубительные работы, увеличив глубину до 15 м. Администрация морских портов уже завершила работы на 67%.

По словам Кубракова, порт нуждался в таких работах уже 15 лет. Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства.

"Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие пять лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не только потеряем какие-то потенциальные возможности, но и начнем терять объемы экспорта так же быстро, как мы потеряли портовый транзит", - подчеркнул Кубраков.

Теги: #инвестиции #морпорт #черноморск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 03.09.2021
Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

14:22 03.09.2021
США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

13:43 03.09.2021
Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

11:19 27.08.2021
"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

09:34 27.08.2021
Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

14:46 18.08.2021
Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

15:08 12.08.2021
Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

18:14 11.08.2021
Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

11:02 11.08.2021
"Синэво" инвестировала EUR 500 тыс. в запуск новой лаборатории в Херсоне

"Синэво" инвестировала EUR 500 тыс. в запуск новой лаборатории в Херсоне

15:26 30.07.2021
McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

ПОСЛЕДНЕЕ

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

PGNiG на первом этапе планирует инвестировать в газодобычу на западной Украине $50 млн - Герус

ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

"Метинвест" за 15 лет инвестировал в сферу образования 180 млн грн - гендиректор

Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв-2021 составил 17,1% - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА