AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

Американская торговая палата (AmCham) в Украине призвала Верховную Раду и премьер-министра Дениса Шмыгаля к справедливому и предсказуемому формированию госполитики и законодательному процессу, в частности, обсуждать любые существенные для бизнеса законодательные изменения с бизнес-сообществом, указано в заявлении палаты.

"С началом нового бизнес-сезона и накануне шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, бизнес-сообщество требует прозрачного законодательного и регуляторного процесса с соблюдением обоснованного баланса интересов и благоразумного учета затрат и выгод. Любые существенные изменения в законодательство, которые влияют на инвесторов, должны быть вынесены на общественное обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон и предвидением надлежащих сроков для представления предложений и комментариев", – указала AmCham в релизе во вторник.

AmCham адресовала свое обращение премьер-министру и Кабинету министров в целом, главе парламента Дмитрию Разумкову, главам депутатских фракций - Давиду Арахамии, Артуру Герасимову, Ирине Геращенко, Юлии Тимошенко и Ярославу Железняку, а также к главам комитетов парламента.

"Соблюдение принципов верховенства права – один из самых важных факторов для инвестиций и ведения рентабельной предпринимательской деятельности, которая благоприятствует процветанию экономики и бизнеса", – указала AmCham.

Справедливая и предсказуемая регуляторная политика в стране обеспечивает качественный двусторонний диалог бизнеса и правительства, прозрачность и публичность процесса принятия решений, легкость ведения бизнеса для добросовестных компаний, подчеркнула бизнес-ассоциация.