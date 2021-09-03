Инвестиции

14:22 03.09.2021

США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

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США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

США могут согласиться инвестировать в развитие украинского животноводства по $250 млн в течение четырех лет (2022-2025гг), инвестиционный проект предполагает строительство 20 ферм с общим поголовьем 100 тыс. голов КРС, что позволит нарастить его промышленное поголовье в стране на 20%, сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно сообщению, соответствующий проект входит в План трансформации Украины, презентованный президентом Владимиром Зеленским в ходе рабочей поездки в США.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Инвестпланом предполагаются ежегодные прямые иностранные инвестиции в размере $250 млн за период 2022-2025гг, которые будут направлены на строительство 20 ферм, рассчитанных на содержание 5 тыс. голов КРС в каждой.

Согласно данным Госслужбы статистики, по состоянию на 1 августа общее поголовье КРС (промышленное поголовье и животные в хозяйствах населения) сократилось на 6,4% по сравнению с 1 августа 2020 года - до 3,22 млн голов (в том числе поголовье коров - на 5,9%, до 1,66 млн голов).

Промышленное поголовье КРС на указанную дату сократилось на 1,2% по сравнению с 1 августа 2020 года – до 1,013 млн голов.

Теги: #сша #гончаренко #инвестиции #апк
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