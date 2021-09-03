Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины (Калифорния) и призвал их активно сотрудничать с Украиной, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

"Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - сказал Зеленский, отметив, что Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства за два года, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Он также убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов и нужно обеспечить условия для его реализации. "Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дия City", - сказал глава государства.

По словам президента, благодаря этим режимам доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с $6 млрд до $16,5 млрд, а доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Также ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тыс до 2025 года.

Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам: специальный правовой режим направлен на создание компаний с капитализацией более $100 млн, которые будут резидентами Украины.

По его словам, государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, Украина является гибкой с точки зрения изменения законодательства и будет способствовать инвестициям. "Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", - сказал Зеленский участникам мероприятия.

Как отмечается в сообщении, представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их потенциал.