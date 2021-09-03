Инвестиции

13:43 03.09.2021

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

2 мин читать
Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины (Калифорния) и призвал их активно сотрудничать с Украиной, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

"Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - сказал Зеленский, отметив, что Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства за два года, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Он также убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов и нужно обеспечить условия для его реализации. "Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дия City", - сказал глава государства.

По словам президента, благодаря этим режимам доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с $6 млрд до $16,5 млрд, а доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Также ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тыс до 2025 года.

Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам: специальный правовой режим направлен на создание компаний с капитализацией более $100 млн, которые будут резидентами Украины.

По его словам, государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, Украина является гибкой с точки зрения изменения законодательства и будет способствовать инвестициям. "Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", - сказал Зеленский участникам мероприятия.

Как отмечается в сообщении, представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их потенциал.

Теги: #сша #зеленский #инвестиции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 03.09.2021
Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

13:35 03.09.2021
"Нафтогаз" запланировал реализацию ряда проектов по декарбонизации при поддержке США – нардеп

"Нафтогаз" запланировал реализацию ряда проектов по декарбонизации при поддержке США – нардеп

13:23 03.09.2021
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

13:12 03.09.2021
Зеленский предложил США построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon - депутат

Зеленский предложил США построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon - депутат

12:33 03.09.2021
Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

12:01 03.09.2021
Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

11:23 03.09.2021
Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

10:52 03.09.2021
Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

10:40 03.09.2021
Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

09:59 03.09.2021
Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

PGNiG на первом этапе планирует инвестировать в газодобычу на западной Украине $50 млн - Герус

ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

"Метинвест" за 15 лет инвестировал в сферу образования 180 млн грн - гендиректор

Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв-2021 составил 17,1% - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА