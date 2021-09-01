Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

Объем инвестиций в недвижимость Киева в августе текущего года вырос на 21% по сравнению с июлем и составил в эквиваленте $45 млн, сообщила генеральный директор АН "Благовест" (Киев) Елена Биберова агентству "Интерфакс-Украина".

"На рынке наблюдается высокая активность. Популярными районами в августе были Дарницкий, Голосеевский, Печерский. Наибольший спрос и, соответственно, наибольшее количество сделок - в ценовом сегменте $50-100 (44% сделок). Цены растут пропорционально спросу", – отметила Биберова.

По данным АН "Благовест", сегмент до $50 тыс. в августе занял долю 16% от общего количества операций. В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском, Голосеевском районах столицы.

В частности, за $40 тыс. была приобретена однокомнатная квартира площадью 40 кв.м. на ул. Щербаковского (Шевченковский р-н), за $50 тыс. - двухкомнатная площадью 45 кв. м на ул. Бакинской в старом жилом фонде (Шевченковский р-н).

Сделки в этом ценовом сегменте были и в Киевской области. К примеру, за $45 тыс. купили земельный участок 14 соток в Хотове, за $50 тыс. - дом в Зазимье площадью 160 кв. м.

В ценовой категории от $100 тыс. до $250 тыс. проведено 34% операций купли-продажи. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском, Печерском районах Киева. К примеру, за $102 тыс. купили 1-комнатную квартиру площадью 49 кв. м на ул.Ломоносова (Голосеевский р-н), за $160 тыс. – двухкомнатную площадью 82 кв. м на ул.Заречной (Дарницкий р-н), за $105 тыс. – дом площадью 382 кв. м в с.Тарасовка.

Ценовая категория от $250 тыс. в августе дала 6% общего объема сделок.

Самым дорогим объектом, проданным в августе, стал дом площадью 423 кв. м. в с.Ходосовка (Обуховский р-н) – его приобрели за $1 млн. 150 тыс. Самой дорогой квартирой, реализованной в этот период, стала квартира площадью 254 кв. м на ул.Грушевского (Шевченковский р-н), которую купили за $1 млн. Офис площадью 73 кв. м в здании на ул.Пушкинской (Шевченковский р-н) купили за $420 тыс.

Основанное в 1993 г. Агентство недвижимости "Благовест" входит в корпорацию First Realty Group. В настоящее время в Киеве работает 8 офисов агентства, с которыми сотрудничают около 500 профессиональных консультантов по недвижимости.