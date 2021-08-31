Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

Новые владельцы приватизированных государственных предприятий вложили десятки миллионов гривень в их реконструкцию и развитие, что подтверждает ключевое значение приватизации в экономическом росте регионов, написал глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко в Facebook во вторник по итогам посещения приватизированных активов в Житомирской области.

"Процесс преобразования (государственных – ИФ) непроизводительных активов в продуктивные имеет реальные и наглядные результаты по всей стране! Новые владельцы уже вложили десятки миллионов гривень инвестиций в реконструкцию и развитие бизнеса. А это расширение налоговой базы и новые рабочие места. Откровенные разговоры с бизнес-средой и обратная связь с местными общинами постоянно подтверждают, что приватизация - ключ к экономическому росту регионов", - написал он.

По итогам рабочей поездки глава ФГИ отметил несколько предприятий в регионе, начавших хозяйственную деятельность после приватизации частными лицами. В частности, Сенниченко отметил старт работы зефирной фабрики "Жако" (Новоград-Волынский), трудоустроившей более 430 работников, а также элеватора с зерносушильным комплексом в пгт. Брусилов - единственного зернохранилища в радиусе 100 км от населенного пункта.

Глава ФГИ уточнил, что на месте заброшенного здания в Новоград-Волынском теперь работает швейная фабрика "Леся", поставляющая более 90% продукции на экспорт в 50 стран мира. По его данным, компания производит более миллиона изделий в год, на ней работает 500 человек.

При этом он напомнил, что принятие Верховной Радой во втором чтении комплексного законопроекта №4572 об ускорении приватизации, разработанного нардепами совместно с ФГИ, предусматривает направление 10% суммы, полученной от продажи объектов малой приватизации, на развитие местных общин.

Как сообщалось, Рада в июле 2021 года приняла за основу законопроект №4572 из пакета законопроектов о реформе Фонда государственного имущества (ФГИ), который предлагает изложить в новой редакции закон об этом фонде.

В пояснительной записке к документу указывается, что он, в частности, предусматривает нивелирование возможности блокирования приватизации судом через обеспечение иска, также предполагает возможность проводить первичное публичное размещение акций (IPO) для госкомпаний. Законопроект также предлагает расширить полномочия ФГИ по включению объектов госсобственности в перечень объектов, которые подлежат приватизации, в частности тех, где задолженность превышает 50% балансовой стоимости активов.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.