Инвестиции

12:34 31.08.2021

"Метинвест" за 15 лет инвестировал в сферу образования 180 млн грн - гендиректор

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"Метинвест" за 15 лет инвестировал в сферу образования 180 млн грн - гендиректор

Горно-металлургическая группа "Метинвест" за 15 лет с момента создания компании инвестировала 150 млн грн в сферу образования, поддержав проекты по внедрению 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов, - сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Мы последовательно занимаемся реформой технического образования в стране. За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн. При поддержке группы в Украине внедрено 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Наконец, мы строим первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране", - сказал Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в частности, "Метинвест" стал партнером конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016 году. В текущем году конкурс WorldSkills Ukraine стартует в октябре.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, в октябре текущего года в Украине начнется отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine-2022 для молодых специалистов и школьников. Группа "Метинвест" шестой год подряд выступает генеральным партнером конкурса.

Конкурс состоит из двух этапов – регионального и всеукраинского – и длится два года. Отбор на конкурс в регионах пройдет в октябре-ноябре этого года, а финал на национальном уровне – в апреле-мае 2022 года.

В этом году соревнования состоятся по 18 компетенциям, из которых 12-ть – для учащихся заведений профобразования и квалифицированных работников и шесть – для школьников.  Конкурсные задания по большинству компетенций уже доступны на worldskillsukraine.org. Суть заданий заключается в том, чтобы участники продемонстрировали свои практические навыки в установленное время.

Группа "Метинвест" традиционно выступает спонсором профильных компетенций и поддерживает соревнования среди токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, помощников машиниста тепловоза, машинистов крана, огнеупорщиков.

В этом году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов и мероприятий для экспертов, конкурсантов, преподавателей и школьников, которые помогут популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования.

В частности, с ноября 2021 года по май 2022 года пройдет обучение в Академии WorldSkills Ukraine, в рамках которой эксперты WorldSkills International проведут тренинги для украинских специалистов о международных стандартах проведения соревнований и оценке компетенций участников. В то же время преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и поучаствовать в конференциях.

Метинвест также поможет сборным подготовиться к конкурсу. Участников региональных конкурсов с сентября этого года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

Школьники 8-х и 9-х классов смогут поучаствовать в профориентационной программе Steel Craft. Это станции, имитирующие производственные задачи для технических специалистов. Участникам предложат пройти квесты, которые позволяют попробовать себя в рабочей профессии. Программа стартует в октябре 2021 года и будет реализована в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1946 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 85 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году.

 

Теги: #метинвест #образование #рыженков
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