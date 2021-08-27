Инвестиции

15:51 27.08.2021

Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

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Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund (USF) по результатам 29 Pitch Day определил 5 стартапов, которые получат гранты на общую сумму в $125 тыс., сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

Всего в питчинге участвовали команды 12 проектов.

По итогам заседания набсовета фонда решено профинансировать пять из них на стадии pre-seed (получат грант $25 тыс.):

- The Great Catalog (Киев) - маркетплейс 3D моделей для дизайнеров и архитекторов;

- Real Talk Sport (Киев) - CRM web система для администрирования соревнований по единоборствам и деятельности спортивных федераций;

- Elai (Киев) - веб-сервис, который позволяет с помощью искусственного интеллекта быстро генерировать видеопрезентации с человеком в кадре из текста;

- Magbulb (Львов) - первый в мире магнитный адаптер для замены лампочек, который состоит из двух частей (первая часть с помощью магнита крепится на лампе, а вторая - на патроне);

- IDvizer (Киев) - механизм проверки личности на основе AI (встроенный инструмент безопасности, который разрабатывается под индивидуальную бизнес-модель).

В пресс-службе напомнили, что проекты оцениваются по ряду критерием, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея и стратегия развития.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).

Теги: #гранты #стартапы #кабмин
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