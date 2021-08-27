Инвестиции

11:19 27.08.2021

"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

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"Астарта" не исключает привлечение нового инвестора для ускорения развития

Совет директоров Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговой компании агропромышленной группы "Астарта", начал изучение стратегических вариантов, способных ускорить развитие агрохолдинга, в том числе за счет привлечения нового инвестора.

Согласно сообщению, обнародованному компанией на Варшавской фондовой бирже в четверг вечером, "Астарта" в будущем не исключает переговоров с потенциальными отраслевыми или финансовыми инвесторами. Помимо того компания рассмотрит варианты возможных стратегий развития для поиска наиболее эффективного способа усиления своего бизнеса при соблюдении интересов существующих акционеров.

"При этом компания информирует и подчеркивает, что ею не принято никаких решений, связанных с выбором конкретного стратегического варианта, и нет уверенности в том, будет ли такое решение принято в будущем", - уточняется в сообщении компании.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 220 тыс. га и молочные фермы с 22 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Агропромхолдинг в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до EUR8,61 млн, выручка сократилась на 7,2% – до EUR415,63 млн.

Владельцем 40% акций Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговой компании агропромышленной группы "Астарта", по состоянию на 30 июня 2021 года является гендиректор агрохолдинга Виктор Иванчик, 29,91% акций принадлежит Fairfax Financial Holdings Limited (Канада), 30,09% – остальным акционерам.

Теги: #астарта #инвестиции #апк
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