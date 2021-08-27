Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в Украину

Сервис поиска новостроек ЛУН объявил о старте кампании по привлечению международных инвестиций в жилую недвижимость Украины, сообщил сооснователь компании Андрей Мима агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем продвигать Украину как перспективное направление для инвестиций в жилую недвижимость, используя наши ресурсы. На сайтах Flatfy.com и Korter.com, работающих в десятках стран мира (Турция, Польша, Венгрия, Румыния, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.) появятся ссылки на украинские проекты на сайте новостроек ЛУН.ua", - сказал он.

По его словам, стартом этой информационной кампании, которую ЛУН проводит про-боно, стало размещение в аэропорту Борисполь огромного баннера при выходе из терминала D с надписью "$4 billion-valued building sector. Invest in Ukraine Now".

По оценке аналитиков ЛУН, объем рынка новостроек в Украине составляет порядка $4 млрд в год, из которых около $2 млрд - Киев с пригородом, еще $1 млрд - Одесса и Львов, остальная сумма приходится на другие регионы.

"На сегодня почти вся сумма – внутренние инвестиции, мы же хотим увеличить приток внешних", - отметил Мима.

Сейчас ЛУН.ua предоставляет информацию об украинских новостройках на двух языках – украинском и русском. По словам Мимы, в ближайшее время будут созданы англоязычные версии.

Эксперт добавил, что посещаемость Flatfy.com и Korter.com - около 5 млн в месяц, украинских ресурсов – около 7 млн.

"Этот проект - долгоиграющая история, быстрых результатов не будет. Это наша инициатива на ближайшие 5-10 лет. Именно так мы способны помочь стране больше всего – популяризируя отечественные жилые проекты потенциальным инвесторам за рубежом", - сказал Мима.

Прежде всего, будут переведена на английский информация о новостройках в столице, а также Одессе и Львове. "Это очень перспективные города для инвестиций в жилье с целью сдачи в аренду. Если у Грузии с Батуми получилось, то получится и у нас в Киеве, Одессе и Львове", - считает Мима.