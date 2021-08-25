Инвестиции

18:17 25.08.2021

Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв-2021 составил 17,1% - Госстат

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Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв-2021 составил 17,1% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, за второй квартал этого года освоено 191,133 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

Рост капинвестиций за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 4,2%, уточняет Госстат.

В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Волынской (на 64,1%), Кировоградской (на 17,1%), Николаевской (на 13,3%) областях.

Капинвестиции в апреле-июне-2021 по сравнению в апрелем-июнем-2020 выросли в Луганской на (9,08%), Житомирской (на 85,3%), Запорожской (на 66,7%), Ивано-Франковской (на 60,4%), Херсонской (на 56,4%), Черновицкой (на 57,1%), Львовской (на 47,9%), Сумской (на 41,7%), Винницкой (на 36,1%), Ривненской (на 37,5%), Донецкой (на 34,3%), Киевской (на 27,1%), Днепропетровской (на 26,2%), Черниговской (на22,3%), Черкасской и Тернопольской (на 22,2%), Хмельницкой (на 15,7%), Закарпатской (на 13,3%),Одесской (на 13,0%), Харьковской (на 12,7%), Полтавской (на 10,8%)областях и в Киеве (на 10,2%).

В отраслевом срезе рост капинвестиций за второй квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства – в 4,4 раза, предоставления других видов услуг – в 3,9 раза, в почтовой и курьерской деятельности – в 3,6 раза, здравоохранения и социальной помощи – в 2,5 раза, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 60,8%, во временном размещении и организации питания – на 27,7%, в операциях с недвижимостью – на 25,9%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 25,3%, в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 16,3%, компьютерного программирования и предоставлении других информационных услуг – на 14,8%, в промышленности – на 14,1%, сельском хозяйстве – на 13,1%, строительстве – на 7,6%, научных достижениях и разработках – на 5%, госуправлении и обороне – на 3,8%, рекламной деятельности – на 1,2%.

При этом в сфере рыбоводства падение капвложений составило 43,3%, в финансовой и страховой деятельности – 37,7%, в образовании – 29%, в профессиональной, научной и технической деятельности – 5,5%, в сфере информации и телекоммуникаций - 4,3%.

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 75,2% общего объема всех вложений.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в здания и сооружения – 45,5%, в машины, оборудование и транспортные средства – 44,9% всех инвестиций.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Теги: #капинвестиции #госстат
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