Инвестиции

13:57 25.08.2021

Dragon Capital стала мажоритарным собственником Ассоциации ритейлеров Украины

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Dragon Capital стала мажоритарным собственником Ассоциации ритейлеров Украины

Инвестиционная компания Dragon Capital увеличила свою долю в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) и стала ее единственным мажоритарным владельцем.

Как сообщила ассоциация, Александр Фиалка и Олег Кручинин вышли из состава ее собственников, тогда как Андрей Жук остался среди них и продолжает занимать должность председателя правления RAU.

"Мы убеждены, что украинский рынок ритейла будет стремительно развиваться, и очень рады возможности увеличить свою инвестицию в ведущую ассоциацию отрасли. Вместе с командой RAU планируем в дальнейшем наращивать активность ассоциации на рынке: за счет развития новых сервисов для членов RAU, лоббирования интересов отрасли в органах власти и проведения еще более ярких и масштабных мероприятий по примеру ведущих соседних рынков Турции и Польши", – цитируется в сообщении управляющий директор прямыми инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

Ассоциация ритейлеров Украины создана в апреле 2013 года. Ее соучредителями стали Фиалка, Кручинин и Жук. В декабре 2015 года мажоритарную долю в ассоциации приобрела Dragon Capital.

В число членов ассоциации входит более 70 украинских и международных брендов, в число партнеров – более 30 компаний, представителей B2B-сферы и девелопмента.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Источник: https://rau.ua/ru/news/dragon-capital-rau/

Теги: #недвижимость #rau #dragon_capital #ритейл
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