Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

Министерство финансов Украины закладывает средства на программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в проекте госбюджета на 2022 год, однако видит необходимость в переформатировании ее таким образом, чтобы большинство кредитов выдавались под инвестиции в основной капитал, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Для нас важно переформатировать эту программу так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Марченко рассказал, что Минфин проводил встречу с коммерческими банками с иностранным капиталом, где те рассказали о предложениях по модернизации программы "Доступные кредиты". "Мы попросили прислать предложения в письменном виде. Но в письменном виде - это же не значит, что нужно возмутить рынок, мол, все пропало и программа не работает. Это одна из самых эффективных программ", – указал глава Минфина.

"Но в будущем важно установить фокус на инвестиционные цели", – подчеркнул Марченко.

Ранее Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с главой правления Райффайзен Банка Александром Писаруком в июне направил к НБУ и Министерству финансов письмо с просьбой ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 25 августа с начала старта программы в феврале 2020 года банки выдали по ней почти 23,5 тыс. кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн, из которых 30,9 млрд грн - антикризисные кредиты, 20,8 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов и 7 млрд грн - кредиты на инвестиционные цели. За минувшую неделю банки выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 1,6 тыс. займов на 1,2 млрд грн. С программой работает 36 банков.