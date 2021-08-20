Инвестиции

19:08 20.08.2021

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

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До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Украина намерена профинансировать развитие ракетного вооружения в стране в ближайшие 10 лет на 200 млрд грн, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Третий вопрос, который рассматривался на заседании СНБО в режиме "тайно". Это вопрос о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года, были очень пылкие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы имеем расходы на эту программу более, чем 200 млрд грн", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу.

"Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они нам будут или не будут предоставлять то или иное вооружение. Наше задание - сделать вооружение собственного производства", - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул ,что у Украины есть на это все возможности и специалисты. "Именно для этого был утвержден сегодня вопрос, который касается развития нашего ракетного вооружения. Кроме того, Кабинетом министров, депутатами Верховной Рады будет рассмотрено внесение изменений в бюджет этого года, и дополнительно на ракетную программу еще в этом году должно быть дополнительно получено 3.3 млрд гривень", - указал Данилов.

Теги: #снбо #вооружение #ракеты #данилов
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