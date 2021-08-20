Инвестиции

18:23 20.08.2021

Принятие упрощающего приватизацию госимущества закона привлечет иностранных инвесторов – замглавы комитета Рады по экономразвитию

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Принятие упрощающего приватизацию госимущества закона привлечет иностранных инвесторов – замглавы комитета Рады по экономразвитию

Принятие закона, упрощающего процедуру приватизации и аренды государственного имущества, станет сигналом для инвесторов, в том числе и международных, считает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

"Этот законопроект (№4572 – ИФ) станет зеленым светом для инвесторов, в том числе и международных. А также будет способствовать развитию регионов, ведь после его принятия в бюджеты громад будут поступать средства не только от приватизации коммунальных предприятий, но и 10% средств, полученных от продажи государственных активов", - сказала Пидласа агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Она напомнила, что Верховная Рада уже приняла законопроект в первом чтении и в настоящее время профильный комитет по вопросам экономического развития готовит его ко второму чтению.

Народный депутат подчеркнула, что "именно приватизация дает людям возможность не ехать собирать клубнику в Польшу, а иметь достойную работу в Украине, в своей громаде". "Сотни предприятий и производственных площадок, которые десятилетиями стояли заброшенными и забытыми и вряд ли когда-либо возобновили бы работу, покупают частные инвесторы и превращают их в современные предприятия, где теперь работают украинцы", - отметила Пидласа.

Народный депутат напомнила, что за последние полтора года работы Фонд государственного имущества возвратил под контроль государства 10 ключевых активов, среди которых Объединенная горно-химическая компания, ПАТ " Центрэнерго" и АО "Одесский припортовый завод".

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июля в первом чтении приняла законопроект №4572 о внесении изменений в закон "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты, содействующие привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества.

Теги: #приватизация #закон #пидласа_роксолана
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