Инвестиции

14:08 20.08.2021

Tesla работает над созданием робота, который сможет заменить людей в выполнении монотонной работы

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Tesla работает над созданием робота, который сможет заменить людей в выполнении монотонной работы

Tesla Inc. планирует создать робота-гуманоида, который сможет выполнять однообразную работу вместо людей, заявил глава компании Илон Маск в ходе Дня искусственного интеллекта Tesla.

По словам Маска, уже в следующем году может быть готов прототип робота, который избавит людей от выполнения "опасных, монотонных и скучных" действий, например, от необходимости наклоняться, чтобы поднять что либо, или ходить в магазин за продуктами.

"Фактически в будущем люди смогут выбирать, делать физическую работу или нет", - сказал Маск.

Робот Tesla Bot, рост которого составит порядка 173 см, а масса - 57 кг, сможет поднимать 68 кг веса. Он будет основан на тех же технологиях, которые Tesla использует в своих автомобилях.

Применение таких роботов может полностью изменить экономику, устранив проблемы с рабочей силой, считает Маск.

Представляя Tesla Bot, Маск вышел на сцену вместе с человеком, одетым роботом, пишет The Wall Street Journal. Маск часто использует какие-нибудь приемы, чтобы привлечь внимание к продуктам Tesla, однако далеко не всегда его планы и прогнозы сбываются.

Так, два года назад на одном из мероприятий он заявил, что к середине 2020 года более 1 млн автомобилей Tesla смогут работать без водителя, что создаст возможности для запуска роботакси. В 2021 году компания все еще не подошла к этой цели, хотя добилась некоторого прогресса за счет своего ПО.

"В целом, автономное вождение является сложной задачей. Не ожидал, что это будет так сложно, однако трудности уже позади", - писал Маск в Twitter в прошлом месяце.

В ходе Дня искусственного интеллекта он также сообщил, что Tesla в течение года представит свой пикап Cybertruck. Кроме того, он заявил о прогрессе в создании компанией ее собственного чипа, предназначенного для обучения нейросетей, на которых основаны ее системы помощи водителю.

Маск отметил, что Tesla рассмотрит возможность продажи технологии конкурентам по лицензии.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость опустилась на 4,6%.

Теги: #tesla #маск #робот
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