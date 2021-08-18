Инвестиции

14:46 18.08.2021

Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

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Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

Инвестиции в строительную сферу Украины в ближайшие три года могут достичь $2 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель и президент девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий, комментируя результаты прошедшего в июле Всемирного форума глобальных инвестиций и устойчивого развития (CC Forum Monaco Global Investment in Sustainable Development).

"Мировой бизнес положительно оценивает начатые реформы в строительной сфере Украины. Однако главным мерилом станет не только номинальное реформирование, а его реальная эффективность. Участники форума прогнозируют, что Украина ближайшие три года способна привлечь до $2 млрд с ежегодным прогрессом до 20%", - сообщил Кодецкий, который был единственным представителем Украины на этом событии.

По словам эксперта, участники форума Global Investment in Sustainable Development оценили инвестиционный потенциал украинской строительной отрасли минимум в $50 млрд. При этом "мощных иностранных инвесторов" интересует прежде всего создание новых заводов и производственных мощностей, участие в крупных инфраструктурных проектах и реализация проектов в сегментах коммерческой и жилой недвижимости.

Одним из важных направлений развития отечественного девелопмента, по мнению Кодецкого, может стать переориентация бизнес-процессов на создание высокотехнологичного замкнутого цикла производства современного строительного оборудования и материалов, соответствующих мировым трендам экобезопасности и энергосбережения.

"Благодаря иностранным партнерам уже в течение 10 лет Украина может полностью обеспечить себя всем необходимым не только для развития строительной сферы, она способна выйти на новый технологический уровень. Речь идет прежде всего о налаживании производства строительных материалов благодаря внедрению энергосберегающих экологических технологий ", - сказал он.

По данным эксперта, ежегодная потребность украинского рынка в флоат-стекле составляет более 100 млн. кв. м и почти на 100% покрывается импортом, причем 80% из этого объема используется в строительной сфере.

Кодецкий сообщил, что уже в ближайшее время благодаря иностранным инвесторам может начаться строительство завода по производству флоат-стекла, которое потенциально может удовлетворить до 30% отечественного строительного рынка. Объем иностранных инвестиций в это производство может составить более $80 млн при окупаемости в течение 5-6 лет. Рентабельность такого завода составит более 30%.

По его прогнозам, в течение следующих 2 лет рост объемов производства флоат-стекла может составить 3-5% ежегодно. Эксперт отметил, что ориентировочная стоимость отечественного флоат-стекла будет на 15-20% ниже экспортируемого, что позволит девелоперам перенаправить освободившиеся средства в повышение качества строительных проектов, увеличение уровня заработных плат строителей и т.п.

"Налаживание высокотехнологичных процессов замкнутого производства позволит снизить себестоимость стройматериалов на 25-30%. Часть этих расходов может пойти на повышение качества проектов в различных сегментах недвижимости ", - сказал он.

При этом эксперт обратил внимание и на то, что эффективные реформы в строительстве существенно уменьшат "коррупционный бремя" на застройщиков и девелоперов, а высвобожденные финансовые ресурсы могут быть перенаправлены на программы по социальной ответственности, а также на увеличение зарплат в строительной сфере.

"По нашим подсчетам, зарплаты в строительстве как одной из главных движущих сфер экономики Украины в ближайшие два года могут вырасти минимум на 30-40%", - подчеркнул Кодецкий.

Президент City One Development напомнил, что сейчас более 1 млн наших сограждан вынуждены работать на строительстве в странах Восточной Европы. Причем "чистый" заработок строителя в зависимости от квалификации в среднем на 30-40% больше, чем в Украине. Он считает, что рост зарплат хотя бы на треть может вернуть до 200-300 тыс. соотечественников на внутренний строительный рынок.

"Развитие строительства сейчас зависит от эффективности внедренных реформ и создание возможностей для привлечения иностранных инвестиций. Именно строительная сфера может стать движущей силой к устойчивому экономическому и социальному развитию нашего государства", - подытожил Кодецкий.

В свою очередь управляющий партнер объединения девелоперов жилой недвижимости RED Community Татьяна Шульга-Забельская отметила в комментарии , что главная цель Всемирного форума глобальных инвестиций и устойчивого развития состояла в определении основных направлений устойчивого развития общества и бизнеса в условиях имеющихся вызовов противодействия мировым заболеваний и эпидемий, изменения климата, миграции и т.п.

"Что касается инвестиционной привлекательности Украины, то мировые бизнес-лидеры почти единодушно считают Украину одной из стран с наибольшим потенциалом развития и привлекательной для долгосрочных инвестиций", - сообщила она.

По оценке Шульги-Забельской, большинство инвестиций (более 40%) придется на развитие масштабных проектов по созданию технопарков и мощностей для производства современных строительных материалов. Около 35% привлеченных средств может пойти на инфраструктурные объекты, и 25% инвестиций будут касаться непосредственно проектов коммерческой и жилой недвижимости.

"Украинская стратегия привлечения иностранных средств неразрывно должна быть связана с мировыми направлениями по устойчивому развитию, внедрению мировых трендов в строительной сфере, увеличению рабочих мест с соответствующим ростом доходов граждан страны", - подытожила управляющий партнер RED Community.

City One Development - инвестиционно-девелоперская компания, реализующая комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Среди проектов компании "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор".

Основанное в 2017 году Residential Development Community (RED Community) объединяет более 30 ведущих девелоперов жилых проектов.

Теги: #недвижимость #инвестиции #строительство
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