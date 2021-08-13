В Украине открыт первый офис Международной ассоциации торговых центров

В Украине открыт офис Международной ассоциации торговых центров (World Trade Centers Association, WTCA), сообщил президент WTC Kyiv Валерий Мещеряков на пресс-конференции.

"Вхождение Украины в Международную ассоциацию торговых центров свидетельствует, что инвестиционный, предпринимательский, инновационный потенциал страны сегодня привлекает иностранных инвесторов", - сказал он.

По словам президента WTC Kyiv, открытие офиса WTCA вводит Украину в мировую бизнес-среду, как равного, полноценного члена.

"Это мощное бизнес-комьюнити, объединяющее около 100 стран, имеет свои офисы в 318 городах мира. Мы видим два основных направления – продвижение конкурентной продукции наших производителей на новые рынки и привлечение инвестиций для отечественных девелоперских проектов", - сказал Мещеряков.

В течение двух лет в Киеве будет построена штаб-квартира WTC Kyiv.

Всемирный торговый центр в Киеве (WTC Kyiv) представляет международное сообщество, объединяющее предпринимателей, промышленников, государственные учреждения и органы местного самоуправления, чтобы придать новый импульс экономике Украины для конкурентного развития граждан и бизнес-инициатив. WTC Киев получил статус члена WTCA.

WTCA - это международная экосистема глобальных связей и интегрированных торговых услуг, работает почти в 100 странах. Ассоциация стимулирует торговые и инвестиционные возможности для девелоперов коммерческой недвижимости, агентств экономического развития и международного бизнеса.