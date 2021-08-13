Инвестиции в новый завод Kreisel во Львовской области составят EUR10 млн

Общая стоимость проекта строительства завода производителя и поставщика строительных материалов и систем Kreisel в с.Пески (Пустомытовский р-н Львовской области) составляет EUR10 млн, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор компании DELTA Ukraine, обеспечивающей реализацию проекта, Виктория Бережная.

"К этому моменту мы совместно с заказчиком шли с 2017 года. Особое внимание уделялось технологиям - за это время полностью изменились поставщики технологического оборудования, ведь завод должен соответствовать всем требованиям современного производства", - сообщила Бережная в ходе церемонии закладки первого камня, состоявшейся 12 августа.

При этом она уточнила, что общая площадь земельного участка, выделенного под реализацию данного проекта, составляет 5 га.

Бережная сообщила, что по причине корректировок проект дважды проходил экспертизу. DELTA Ukraine вместе с заказчиком прошли процедуры разработки и защиты проекта ОВД (оценка воздействия на окружающую среду).

"Благодаря уверенности в политической и экономической ситуации в Украине в конце июня-2021 инвестиционный проект был согласован и выходит в фазу активной реализации", - уточнила она.

В настоящее время объект получил разрешение на строительство, начинаются строительные работы. Официальное введение в эксплуатацию планируется в январе 2023 года, производство создаст 50 новых рабочих мест.

Для строительства будет использоваться сырье от локальных поставщиков, а все химические составляющие для сухих смесей - это компоненты европейских производителей. На заводе в с.Пески будет использовано новое австрийское технологическое оборудование.

Основанное в 2004 году ООО "Крайзель-строительные материалы" является дочерним предприятием австрийской компании Roefix AG и входит в международный холдинг Fixit Gruppe, включающий 5 торговых марок: Fixit, Greutol, Hasit, Kreisel и Röfix. Холдинг является одним из ведущих поставщиков систем в области строительных материалов, имеет 67 локаций в 18 европейских странах и около 2500 сотрудников.

В настоящее время ООО "Крайзель-строительные материалы" – один из лидеров украинского рынка сухих строительных смесей.

DELTA Ukraine входит в австрийскую компанию Delta Holding, основанную в 1977 году в Вельсе. Предоставляет услуги по строительству, проектированию, строительному менеджменту, генеральному подряду, "зеленой" сертификации зданий. Компания имеет дочерние предприятия в Австрии, Чехии, Словакии и Украине.

DELTA Ukraine обеспечивает для Kreisel генеральное проектирование, разработку концепции, строительный менеджмент, авторский и техннадзор.