Инвестиции

21:01 12.08.2021

Участники дебютного Международного оборонного инвестиционного форума Украины презентовали около 20 инвестпроектов

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Участники дебютного Международного оборонного инвестиционного форума Украины презентовали около 20 инвестпроектов

Дебютный Международный оборонительный инвестиционный форум, посвященный поиску новых направлений развития оборонной промышленности Украины, на которой было представлено около 20 инвестпроектов, прошел в Киеве на площадке Sikorsky Challenge (НТУ "КПИ" им. Игоря Сикорского) в четверг.

"У власти есть понимание существующих проблем и необходимости проведения всех мероприятий, направленных на улучшение текущего инвестиционного климата в стране", – заявил, открывая форум, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что облегчить привлечение инвестиций и частного бизнеса в сектор должны принятые недавно законы "О оборонных закупках" (должен убрать чрезмерную секретность в оборонно-промышленной отрасли и обеспечить прозрачность закупок) и "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", согласно которому на базе "Укроборонпрома" будет создано две холдинговых компании.

Уруский добавил, что Минстратегпром разработал Стратегию развития ОПК Украины до 2030 года. По его словам, учитывая характер современных войн и конфликтов, главными направлениями в сфере разработки и производства отечественного вооружения и военной техники стали: автоматизированные системы управления; ракетно-космическая техника; высокоточные средства поражения, боеприпасы и продукция специальной химии; средства радиоэлектронной борьбы; безэкипажные платформы и ударная робототехника; экипировка "солдата будущего".

Во время форума, который посетила делегацией из ОАЭ во главе с государственным министром Министерства по вопросам продовольственной и водной безопасности Марьям Аль Мхейри, было представлено около 20 инвестиционных проектов по трем направлениям: высокоточное вооружение и боеприпасы; роботизированная техника: воздушный, наземный и морской компоненты; автоматизация системы управления и связи.

В частности, "Ударный беспилотный авиационный комплекс с барражирующим боеприпасом ST-35 Гром" (ООО "НПП "Атлон Авиа"), "Организация линий по производству патронов больших калибров 12,7х99; 12,7х108; 14,5х114 для стрелкового оружия" (ООО "Стилетто Украина") и "Беспилотные роботизированные платформы "Скорпион 2" и "Гном-разведчик" (ООО "Инфоком").

Среди других проектов – "Универсальный роботизированный дистанционно-управляемый боевой модуль/Проект ACHILLES" (ООО "Даймонд дефенс системс"), "Легкий БПАК поля боя "Ятаган-2 "с функцией роя" (ООО "Первый контакт"), "Ружье антидрон KVSG-6, средство для блокировки РКВП "Вихрь", система мониторинга и противодействия БПЛА KVS DOZOR AD" (ООО "Квертус").

Теги: #опк #форум
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