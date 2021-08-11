Инвестиции

18:14 11.08.2021

Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

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Украина будет оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

Украина должна внедрить систему оценки влияния иностранных инвестиций в стратегических отраслях на национальную безопасность, предусматривает Стратегия экономбезопасности до 2025 года.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины в среду.

Согласно ему, задачи в сфере инвестиционно-иновационной безопасности предусматривают также упреждение концентрации иностранного капитала в стратегических для национальной безопасности сферах.

Наряду с этим стратегия предусматривает комплексную проверку подлинности иностранных инвестиций в стратегические объекты государственного значения и другие объекты критической инфраструктуры.

Помимо этого Украина должна активизировать меры по своевременному выявлению и пресечению несанкционированного утечки за границу отечественных разработок и инноваций, указано в стратегии.

Теги: #инвестиции #нацбезопасность #стратегия
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