ФРП: ПриватБанк наиболее активен в программе "5-7-9" по выдаче инвесткредитов, Райффайзен Банк – антикризисных

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг банков с самым большим портфелем кредитов, выданных по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для инвестиционных целей (1,684 млрд грн), в то время как рейтинги банков с самый большим портфелем кредитов, выданных по указанной программе для антикризисных целей и для рефинансирования возглавил Райффайзен Банк (5,79 млрд грн и 4,197 млрд грн, соответственно).

Согласно статистике Фонда развития предпринимательства (ФРП) обнародованной в понедельник, лидерами по размеру кредитного портфеля выданного на инвестиционные цели по состоянию на 9 августа также являются Укргазбанк (1,546 млрд грн), Ощадбанк (1,426 млрд грн), Райффайзен Банк (395 млн грн) и Кредобанк (381 млн грн).

"Райффайзен Банк лидер именно по антикризисному компоненту и рефинансированию. Поэтому пора сворачивать (программу "Доступные кредиты 5-7-9%" – ИФ). Жаль, что Райффайзен Банк отстает по кредитованию именно на инвестиционные цели", – написала советник главы Офиса президента Виктория Страхова в Facebook в понедельник, комментируя письмо Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) во главе с главой правления Райффайзен Банка Олександром Писаруком к НБУ и Министерству финансов с просьбой ограничить реализацию программы Доступные кредиты 5-7-9%".

"Банковская деловое сообщество считает целесообразным перейти к постепенному ограничению реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9% ", начиная с четвертого квартала 2021, и дальнейшего ее прекращения или существенной трансформации с целью повышения эффективности использования бюджетных средств", - говорится в письме, цитируемом изданием "Экономическая правда".

Согласно ему, Писарук от имени членов FLIFI указал, что бюджетные средства расходуются преимущественно на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса, а не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и финансирование инвестиционных проектов или создание рабочих мест.

По Минфина, со старта программы, который состоялся в феврале 2020 года, банки выдали 21,5 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из этой суммы кредиты на антикризисные займы составили более 29,26 млрд грн, рефинансирование ранее полученных займов – около 20,5 млрд грн, кредиты на инвестиционные цели – около 6,98 млрд грн.

В настоящее время по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" работают 33 банка. Лидерами среди них остаются ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзенбанк Аваль