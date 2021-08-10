Инвестиции

13:50 10.08.2021

Genesis вместе с Facebook запускает международную стартап-академию

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Genesis вместе с Facebook запускает международную стартап-академию

Украинский IT-холдинг Genesis в партнерстве с компанией Facebook запускает международную академию для основателей технологических стартапов и их команд - StartUp Academy.

Согласно в пресс-релизу Genesis, StartUp Academy - это бесплатная двухмесячная онлайн-программа для IT-предпринимателей из Центральной и Восточной Европы о том, как создавать, управлять и масштабировать технологические бизнесы.

Подать заявку на участие могут предприниматели с уже реализованными проектами в сфере мобильных приложений, EdTech, электронной коммерции, FinTech или медиа.

Программа состоит из следующих блоков: выбор бизнес-модели, разработка стратегии, аналитика, финансы и инвестиции, маркетинг и продажи, построение и менеджмент команды стартапа, управление продуктом.

Среди спикеров StartUp Academy: сооснователь Genesis Владимир Многолетний; Head of Disruptors, CEE в Facebook Алексей Бессонов; Client Partner, CEE в Facebook Станислав Биров; Deputy COO в Genesis Артем Копанев; партнер в Horizon Capital Василий Тофан; VP в Genesis Investments Алексей Ермоленко и другие.

По итогам обучения участники защитят дипломные проекты, чтобы подтвердить успешное завершение академии, и пройдут сертификацию Facebook Blueprint.

"Это уникальная международная программа для стартапов из Центральной и Восточной Европы. Genesis как сооснователь и инвестор успешных технологичных бизнесов, а также как партнер Facebook в CEE регионе, открыт к передаче знаний и экспертизы, способствующей развитию продуктового IT. Много времени и ресурсов мы вкладываем в IT-образование и рады представить новый масштабный проект, который объединит амбициозных предпринимателей", - цитируется Deputy COO в Genesis Артем Копанев.

Genesis - компания-сооснователь продуктовых ІТ-бизнесов, каждый из которых управляется независимо. Один из крупнейших партнеров Facebook, Google и Snapchat в Восточной Европе, а также крупнейший паблишер приложений для Apple в Украине.

В 2018 году Genesis запустил венчурный фонд - Genesis Investment. В его инвестиционном портфеле — Liki.24, IntellectoKids, Vochi, Basenji.apps, Hackernoon, Elision и другие компании.

Фонд ориентирован на посевное финансирование европейских стартапов из таких отраслей, как Online Education, Digital Health, Mobile Apps, Advertising Tech и AI/ML.

Теги: #стартапы #facebook #академия #genesis
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