Инвестиции

18:39 09.08.2021

Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

2 мин читать
Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фархан Аль Саудом пригласил делегацию представителей саудовского бизнеса посетить Украину и оценить инвестиционные возможности страны.

"Дмитрий Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов и руководителей компаний посетить наше государство для оценки инвестиционных возможностей ведения бизнеса и возможности участия в программе большой приватизации. Министр выразил надежду, что вопросы торговли будут успешно рассмотрены в октябре на очередном заседании Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в Эр-Рияде", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сам Кулеба подчеркнул, что саудовские инвестиции уже успешно работают в Украине.

"Мы будем приветствовать их увеличение. Украина - страна новых экономических возможностей, особенно в сферах энергетики, ІТ, инфраструктуры, здравоохранения, аграрном и промышленном секторах ", - отметил министр.

Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений с момента их предыдущего разговора в прошлом, включая проведение первых за 11 лет политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, а также договорились и в дальнейшем держать высокий темп развития отношений Украины и Саудовской Аравии.

Кулеба отметил значительный рост количества туристов из Саудовской Аравии в Украине, что стало возможным благодаря отмене Украиной визовых требований и открытию прямых авиарейсов. Министр выразил надежду, что в следующем году количество саудовских гостей дальнейшем возрастет, чему должно способствовать, в частности, предоставление украинским перевозчикам дополнительных разрешений на регулярные авиаперелеты в Саудовскую Аравию.

Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в свою очередь выразил благодарность за теплый прием его соотечественников, который укрепляет дружеские связи между двумя странами. Он также отметил сильные торговые связи и выразил убеждение, что две страны имеют большой потенциал для развития торговли и инвестиций.

Стороны выразили готовность работать над подготовкой визитов на высшем уровне. Саудовский министр принял приглашение посетить Украину и пригласил украинского коллегу осуществить визит в Саудовскую Аравию.

Теги: #кулеба #инвесторы #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 06.08.2021
Кулеба: никакого разворота Украины в сторону Китая нет, но торговля с КНР является объективной реальностью

Кулеба: никакого разворота Украины в сторону Китая нет, но торговля с КНР является объективной реальностью

17:31 06.08.2021
Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

13:11 06.08.2021
Общее количество участников Крымской платформы возросло до 33 - Кулеба

Общее количество участников Крымской платформы возросло до 33 - Кулеба

00:32 06.08.2021
Ермак и Кулеба провели в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США

Ермак и Кулеба провели в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США

08:48 04.08.2021
Какими бы ни были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Кулеба

Какими бы ни были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Кулеба

18:14 03.08.2021
МИД Украины делает все возможное для оказания помощи мужу белорусской спортсменки Тимановской – Кулеба

МИД Украины делает все возможное для оказания помощи мужу белорусской спортсменки Тимановской – Кулеба

16:39 02.08.2021
Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

18:52 30.07.2021
Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

13:52 30.07.2021
Италия с 31 июля открыта для украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС - Кулеба

Италия с 31 июля открыта для украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС - Кулеба

22:29 29.07.2021
МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Renault в Украине обеспечила поставку 300 кроссоверов Renault Duster для Нацполиции

"Укрнафта" в ближайшие пару лет продолжит вкладывать основные инвестиции в имеющиеся месторождения - CEO

Львов готов предоставить немецкому производителю систем отопления для авто Eberspächer локацию для создания производства в Украине

"Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго" отсутствуют в мониторинге НКРЭКУ по выполнению ОСР инвестпрограмм

Украине нужен базовый закон, регулирующий основы функционирования саморегулируемых организаций - участники круглого стола

McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

Инвестиции в реконструкцию Центрального автовокзала в Киеве составили 100 млн грн

ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА