Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фархан Аль Саудом пригласил делегацию представителей саудовского бизнеса посетить Украину и оценить инвестиционные возможности страны.

"Дмитрий Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов и руководителей компаний посетить наше государство для оценки инвестиционных возможностей ведения бизнеса и возможности участия в программе большой приватизации. Министр выразил надежду, что вопросы торговли будут успешно рассмотрены в октябре на очередном заседании Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в Эр-Рияде", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сам Кулеба подчеркнул, что саудовские инвестиции уже успешно работают в Украине.

"Мы будем приветствовать их увеличение. Украина - страна новых экономических возможностей, особенно в сферах энергетики, ІТ, инфраструктуры, здравоохранения, аграрном и промышленном секторах ", - отметил министр.

Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений с момента их предыдущего разговора в прошлом, включая проведение первых за 11 лет политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, а также договорились и в дальнейшем держать высокий темп развития отношений Украины и Саудовской Аравии.

Кулеба отметил значительный рост количества туристов из Саудовской Аравии в Украине, что стало возможным благодаря отмене Украиной визовых требований и открытию прямых авиарейсов. Министр выразил надежду, что в следующем году количество саудовских гостей дальнейшем возрастет, чему должно способствовать, в частности, предоставление украинским перевозчикам дополнительных разрешений на регулярные авиаперелеты в Саудовскую Аравию.

Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в свою очередь выразил благодарность за теплый прием его соотечественников, который укрепляет дружеские связи между двумя странами. Он также отметил сильные торговые связи и выразил убеждение, что две страны имеют большой потенциал для развития торговли и инвестиций.

Стороны выразили готовность работать над подготовкой визитов на высшем уровне. Саудовский министр принял приглашение посетить Украину и пригласил украинского коллегу осуществить визит в Саудовскую Аравию.