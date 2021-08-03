Львов готов предоставить немецкому производителю систем отопления для авто Eberspächer локацию для создания производства в Украине

Городской голова Львова Андрей Садовой предлагает немецкому производителю выхлопных систем, систем отопления и кондиционирования воздуха для транспорта компании Eberspäche, которая намерена открыть одно из своих производств в Украине, две готовые локации на выбор в пределах города.

Согласно сообщению на сайте Львовского горсовета, об этом мэр города сообщил в ходе встречи с представителями Eberspäche, которые в настоящее время рассматривают различные локации во Львовской области для создания производства.

"Мы можем предложить вам две готовые локации в пределах Львова. Первая - индустриальный парк в районе Рясное-2. Добавлю, что недавно президент озвучил решение о планах максимально предоставлять льготы для инвесторов, которые размещают свои производства в индустриальных парках: речь о налоге на прибыль и освобождение от НДС. Вторая локация - крупная промышленная территория Сигнивка. Там купила территорию компания "Дунапак", большой территорией управляет ряд львовских бизнесменов, которые также под конкретного заказчика готовы выстраивать любые конструкции", - цитируется в сообщении Садовой.

Он также отметил, что есть еще третья опция - покупка свободного земельного участка на аукционе, но эта процедура немного длиннее.

"Если вы хотите начать производство как можно быстрее, советуем выбирать одну из двух локаций. Мы готовы максимально помогать, ведь мы заинтересованы в том, чтобы ваше производство было во Львове с учетом его инвестиционной привлекательности", - сказал мэр Львова.

Основанная в 1865 году группа компаний Eberspächer со штаб-квартирой в г. Есслинген-ам-Неккар (Германия) - частное семейное предприятие, один из ведущих разработчиков систем и поставщиков выхлопной техники, обогревателей автомобилей и систем кондиционирования воздуха в мире, также занимается автомобильной электроникой.

Производства нагревателей на топливе и электробогревателей расположены в Германии, Англии, Польше и Китае, систем кондиционирования воздуха - в Германии, Бразилии, Индии и Мексике. Выхлопные технологии базируются в Германии, Франции, Чехии, Англии, Швеции, Южной Африке, США, Бразилии, Мексике, Португалии, Румынии, Индии, России и Китае, автомобильная электроника - в Германии.

В 2020 году доход группы составил EUR4,9 млрд, численность работников – 9,9 млн человек. Имеет представительства более чем в 20 странах.

В Украине с 2006 года работает официальный представитель Eberspächer (100%-я "дочка") - ООО "Эберспехер Украина" (Киев).