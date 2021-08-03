"Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго" отсутствуют в мониторинге НКРЭКУ по выполнению ОСР инвестпрограмм

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), не включила АО "Николаевоблэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго", контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, в свой мониторинг выполнения инвестиционных программ операторами систем распределения (ОСР) за первое полугодие 2021 года.

Как сообщалось, регулятор обнародовал соответствующий мониторинг 28 июля на своем сайте. В список вошли 28 украинских ОСР, 23 из которых работают на условиях стимулирующего тарифообразования.

Однако два ОСР в лице "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго" в мониторинг включены не были.

При этом на сайте "Хмельницкоблэнерго" отчеты о выполнении инвестиционных программ за первый и второй кварталы 2021 года отсутствуют, а на сайте "Николаевоблэнерго" отчет о выполнении инвестпрограммы за первое полугодие 2021 года по состоянию на 13.30 вторника не открывался.

По информации двух компаний, размер инвестиционной программы на 2021 год "Николаевоблэнерго" составляет 254,9 млн грн, "Хмельницкоблэнерго" – 237,6 млн грн.

По мнению участников рынка, отсутствие в мониторинге регулятора "Хмельницкоблэнерго", в частности, могло быть вызвано затягиванием утверждения финансового плана этой энергокомпании на 2021 год со стороны Фонда госимущества, без которого облэнерго не может заниматься инвестиционной деятельностью.

В соответствии с законодательством, НКРЭКУ должна на постоянной основе осуществлять мониторинг и контроль над деятельностью лицензиатов, в частности, за выполнением операторами систем распределения одобренных регулятором инвестиционных программ.