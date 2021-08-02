Председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко подчеркивает важность учета позиций представителей саморегулируемых организаций при разработке законодательства об этих организациях.

Об этом он сказал во время круглого стола «Законодательное регулирование деятельности саморегулируемых организаций: современное состояние и пути совершенствования».

В рамках этого мероприятия представители саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, частных исполнителей, адвокатуры и народные депутаты обсудили проблемы нормативно-правового регулирования деятельности саморегулируемых самоуправляемых организаций, пути преодоления существующих проблем на законодательном уровне и необходимость введения единого законодательного подхода к урегулированию ключевых вопросов саморегулируемых организаций.

«Если мы пойдем путем принятия отдельных законов в каждой сфере, то создание таких организаций может растянуться на 10 и более лет. Поэтому лучше сначала принять один базовый, ключевой закон, создать эти саморегулируемые организации и уже с их участием разрабатывать изменения в специальные законы», - отметил председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по законотворческим инициативам по вопросам адвокатской деятельности Алексей Ющенко

В свою очередь председатель Совета частных исполнителей Виталий Чепурной рассказал, что сейчас полномочия саморегулируемых организаций существенно ограничены и они во многих вопросах зависят от органов исполнительной власти.

«Порядок доступа к профессии регулируется Минюстом, квалификационно-дисциплинарная комиссия образуется при Министерстве юстиции, проверки деятельности осуществляются Минюстом, Единый реестр частных исполнителей и арбитражных управляющих также формируется Минюстом», - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель НААУ Лидия Изовитова подчеркнула, что возглавляемая ею ассоциация готова делиться опытом с другими профессиональными саморегулируемыми организациями.

«Есть проблемы, которые общие для всех самоуправляющихся и саморегулируемых организаций и которые нужно решать. В Украине НААУ была первой профессиональной саморегулируемой организацией, родилась в 2012 году по требованию Совета Европы в связи с принятой резолюцией ПАСЕ. За 9 лет нашего существования мы сделали огромные шаги в нашем развитии и можем поделиться этим положительным опытом с другими профессиональными организациями», - отметила Лидия Изовитова.

В свою очередь Андрей Клочко отметил, что несмотря на то, что на рассмотрении Рады находится законопроект «О саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности», его положения по многим позициям не соответствуют видению саморегулируемых организаций.

Поэтому он считает целесообразным провести ряд круглых столов и обсудить с представителями этих организаций их видение необходимых законодательных изменений.

По его убеждению, качественная проработка законодательства о саморегулируемых организациях является чрезвычайно важной, особенно в контексте завершения реформы децентрализации, развития местного самоуправления, территориальных общин. Будущий закон должен максимально обеспечивать интересы граждан и самих саморегулируемых организаций, и здесь важно, чтобы парламент принял верное решение.