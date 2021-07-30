Инвестиции

15:26 30.07.2021

McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

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McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

McDonald's в Украине завершил масштабную реконструкцию двух ресторанов рядом с Центральным автовокзалом и на Позняках в Киеве, сумма инвестиций в проекты составила $4,5 млн., сообщили в пресс-службе McDonald's.

Как сообщается, эти два ресторана были одними из первых, которые были открыты в Киеве. После реконструкции они стали двухэтажными, при модернизации были использованы современные дизайны и технологии.

В частности, после реконструкции на двух этажах McDonald's на Позняках смогут расположиться 205 гостей, а на террасе 112. Дизайн ресторана – "Spirit of family 2.0" (Душа семьи 2.0). В обновлённом ресторане появились огромные панорамные окна; робот-транспортер, который доставляет заказ из кухни к экспресс-окну за считанные секунды; лифт для доставки заказов из кухни на второй этаж; 16 терминалов самообслуживания; большая детская комната и отдельная комната для выдачи заказов для доставки. МакДрайв оснащен самыми современными цифровыми меню-бордами, что значительно облегчает выбор заказа.

McDonald's на Автовокзале, с урбанистическим стилем "Lim Extreme 2.0", теперь сможет разместить около 300 гостей. В нем также установлена дополнительная линия МакДрайв и диджитал меню-борды.

Как сообщалось в начале 2021 года, McDonald's намерен инвестировать в развитие сети $42 млн. В 2021 году компания планирует открыть более 10 новых ресторанов по всей стране и расширить регионы своего присутствия в новых городах: Хмельницком, Луцке, Белой Церкви.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 101 ресторан в 22 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на февраль-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #инвестиции #mcdonalds
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