Инвестиции

10:49 21.07.2021

Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

1 мин читать
Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

Все больше китайских крупных компаний готовы работать на рынке Украины, что показывает более привлекательный имидж Украины для привлечения зарубежных инвестиций, сообщил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

"Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия", - сказал посол агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.

"Это развитие отражается в самых разных областях двустороннего взаимодействия. Особенно Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Это естественно отвечает коренным интересам народов двух стран. Потенциалы этих отношений еще большие", - указал Фань Сяньжун.

По его словам, недавно было подписано очень важное соглашение между двумя странами.

"Это соглашение о сотрудничестве в области инфраструктуры. Оно открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области", - добавил посол Китая.

 

Теги: #посол #украина #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:06 21.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

06:58 21.07.2021
США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"

19:22 20.07.2021
Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

19:09 20.07.2021
B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

19:02 20.07.2021
Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

14:56 20.07.2021
Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

12:16 20.07.2021
Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

08:46 20.07.2021
В Украине обесточены 75 населенных пунктов

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

08:21 20.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестиции в реконструкцию Центрального автовокзала в Киеве составили 100 млн грн

ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

В Мариуполе начинается строительство университетского комплекса "Метинвест Политехника"

Cargill стала мажоритарием зернового терминала Neptune на 5 млн тонн в порту "Пивденный"

"Добробут" инвестировал в открытие нового центра хирургии сердца и сосудов 800 млн грн

Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА