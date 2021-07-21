Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

Все больше китайских крупных компаний готовы работать на рынке Украины, что показывает более привлекательный имидж Украины для привлечения зарубежных инвестиций, сообщил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

"Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия", - сказал посол агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.

"Это развитие отражается в самых разных областях двустороннего взаимодействия. Особенно Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Это естественно отвечает коренным интересам народов двух стран. Потенциалы этих отношений еще большие", - указал Фань Сяньжун.

По его словам, недавно было подписано очень важное соглашение между двумя странами.

"Это соглашение о сотрудничестве в области инфраструктуры. Оно открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области", - добавил посол Китая.