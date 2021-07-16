В Мариуполе начинается строительство университетского комплекса "Метинвест Политехника"

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" начинает строительство университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника" в Мариуполе.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, символом старта проекта стал макет главного корпуса будущего университета, который 16 июля собрали руководители группы, университета, Министерства образования и науки Украины, а также областной и городской властей.

При этом уточняется, что университетский комплекс расположится в Мариуполе, позади площади Свободы. Сейчас участок площадью около 3,5 га пустует, а уже в 2022 году здесь появится вся необходимая для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктура – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

Для этого вуз получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры.

В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тыс. кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста".

На этом же участке появится шестиэтажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная. В университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, концепция которого сейчас разрабатывается. Кстати, они будут открыты для всех мариупольцев.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что "Метинвест Политехника" - грандиозный образовательный и инфраструктурный проект.

"Для Мариуполя – это привлечение в город талантливой молодежи, для страны – новое качество образования, для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства. Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалаврата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет добавил, что это очень мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада – именно в этом задумка развития этого университета.

"Это большой шаг государственно-частного партнерства, который показывает, что бизнес стремится к образованию, к науке, к будущему, к наполнению всех тех позитивных процессов и событий, которые должны происходить в Украине, высокопрофессиональными квалифицированными кадрами. Мне очень приятно, что именно на Донбассе, в кооперации с другими заведениями и при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит это историческое событие", - подчеркнул министр.

Согласно пресс-релизу, университет не останавливает свою работу: формирует штат, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатывает учебные программы, продолжает получать лицензии. Согласовывает с международными партнерами условия по оборудованию лабораторий, договаривается об их вовлечении в образовательную работу. Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста".

"Метинвест Политехника" создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Вузы будут готовить бакалавров, магистров и ученых в сфере металлургии и горного дела. В частности, студенты "Метинвест Политехники" смогут обучаться в КПИ, а студенты КПИ получат возможность проходить практику на предприятиях "Метинвеста", чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса. Стажировки на производстве для преподавателей КПИ помогут им лучше разбираться в современных технологиях.

В долгосрочной перспективе в планах вузов – формирование научных школ, создание научно-практического хаба, выход на международные научные площадки и реализация программ двойных дипломов.

"Метинвест Политехника" – университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи. Университет учрежден в июне 2020 года группой "Метинвест". Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут обучаться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.