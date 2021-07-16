Cargill стала мажоритарием зернового терминала Neptune на 5 млн тонн в порту "Пивденный"

Компания Cargill стала мажоритарным (51%) владельцем совместного с Neptune Port Holding B.V. братьев Егора Гребенникова и Андрея Ставницера предприятия ООО "М.В. Карго" – зернового терминала Neptune проектной мощностью 5 млн тонн в год в порту "Пивденный" на Черном море.

"Компания Neptune соответствует растущему спросу на глубоководную портовую инфраструктуру в Украине, предоставляя фермерам доступ к новым отдаленным рынкам сбыта", – говорится в сообщении Cargill в пятницу.

Американская компания напомнила, что в 2016 году подписала со Ставницером и Гребенниковым соглашение о строительстве терминала, который начал работу в 2019 году.

"Neptune усиливает портовую инфраструктуру Cargill в Черноморском регионе, следовательно, мы продолжаем инвестировать в аграрный сектор Украины", – указала Cargill.

Neptune обрабатывает различные виды зерновых и масличных культур, прежде всего, кукурузы, ячменя и пшеницы Глубина у причала терминала - 16 м, что позволяет принимать крупнотоннажные суда.

Cargill является важным пользователем терминала, экспортируя из него значительную часть продукции, приобретенной в Украине. В то же время Neptune обслуживает и других клиентов.

"Если коротко: у Cargill было обязательство войти в проект, а мы подписались довести терминал до уровня космических стандартов Cargill. Теперь Егор и я – практически равноправные партнеры с крупнейшей частной продовольственной корпорацией мира", – прокомментировал информацию Ставницер в Facebook.

Он напомнил, что в 2014-м, когда в Украине началась война, у американского инвестора отобрали маслоэкстракционный завод в Донецке, однако удалось убедить Cargill сделать новую инвестицию в Украину.

Ставницер уточнил, что спустя два года после запуска и в процессе достройки Neptune стал зерновым терминалом №2 на Черном море по грузообороту.

В сообщении отсутствует информация о стоимости сделки. Сказано, что Cargill как мажоритарный акционер будет руководить стратегическим развитием терминала Neptune, а локальная команда будет отвечать за операционное управление.

Как сообщалось, Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго" (с.Взирка Одесской обл.), оперирующей в порту "Пивленный", инвестсоглашение, согласно которому решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении Cargill 51%-ной доли "М.В. Карго". По их оценкам, перевалочные мощности, а также 16-метровая глубина у причала позволят терминалу обрабатывать до 10% всего украинского экспорта зерновых.

Объем заявленных инвестиций в строительство – $150 млн. В составе комплекса - 14 силосов емкостью по 15 тыс. тонн и склад напольного хранения зерна емкостью 80 тыс. тонн. Терминал оснащен собственной железнодорожной и автомобильной инфраструктурой.

По данным Госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "М.В. Карго" основано в 2004 году. Его владельцем является компания Neptune Port Holding B.V. (Нидерланды), на паритетных началах принадлежащая Гребенникову и Ставницеру, и напрямую Ставницер с сдолей 0,0001%.

Cargill - один из крупнейших мировых производителей пищевых и сельскохозяйственных продуктов, занимается, в том числе, продажами зерна, масла, сахара, какао, говядины, свинины, мяса индейки. Штаб квартира находится в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).