Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей.

Подписание состоялось в ходе конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украины в сфере критического сырья и батарей" в Киеве во вторник.

"Мы начинаем второе после энергетического партнерство Украины с ЕС в сырьевой сфере путем заключения меморандума, к которому прилагается дорожная карта. Мы также договорились о более амбициозной секторальной интеграции с ЕС. В частности, в рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий ЕК в отношении критически важного сырья и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства", – сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции после подписания меморандума.

Премьер уточнил, что конкретные действия будут наработаны до осени: "Это будут конкретные шаги по каждому направлению сырья, батарей, сотрудничества с инвесторами, заключение двух- или многосторонних соглашений".

По словам Шмыгаля, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более EUR400 млрд.