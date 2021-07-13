Инвестиции

11:27 13.07.2021

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

1 мин читать
Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей.

Подписание состоялось в ходе конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украины в сфере критического сырья и батарей" в Киеве во вторник.

"Мы начинаем второе после энергетического партнерство Украины с ЕС в сырьевой сфере путем заключения меморандума, к которому прилагается дорожная карта. Мы также договорились о более амбициозной секторальной интеграции с ЕС. В частности, в рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий ЕК в отношении критически важного сырья и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства", – сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции после подписания меморандума.

Премьер уточнил, что конкретные действия будут наработаны до осени: "Это будут конкретные шаги по каждому направлению сырья, батарей, сотрудничества с инвесторами, заключение двух- или многосторонних соглашений".

По словам Шмыгаля, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более EUR400 млрд.

Теги: #ес #украина #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 12.07.2021
Турция на следующей неделе готова принять украинскую делегацию для финализации проекта соглашения о ЗСТ

Турция на следующей неделе готова принять украинскую делегацию для финализации проекта соглашения о ЗСТ

11:49 12.07.2021
Закупщик Crown Agents уже завез в Украину более 600 тыс. доз закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

Закупщик Crown Agents уже завез в Украину более 600 тыс. доз закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

11:24 12.07.2021
В ДТП под Киевом погибли два человека, в том числе ребенок, еще 11 людей госпитализированы

В ДТП под Киевом погибли два человека, в том числе ребенок, еще 11 людей госпитализированы

10:08 12.07.2021
Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

08:37 12.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

08:16 12.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

07:58 12.07.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

06:31 12.07.2021
Повреждение теплосети под мостом Патона локализировали

Повреждение теплосети под мостом Патона локализировали

03:25 12.07.2021
За неделю украинские саперы обезвредили 750 снарядов и мин в зоне ООС

За неделю украинские саперы обезвредили 750 снарядов и мин в зоне ООС

00:04 12.07.2021
Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

Киевсовет предоставил аэропорту "Киев" земельный участок под дальнейшую его реконструкцию - Кличко

Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Египет инвестировал в развитие музеев более 25 млрд египетских фунтов за 5 лет – министр туризма и древностей

Акваферма "Тилигул" строит в Николаевской области крупнейшую в Европе ферму по выращиванию креветок

ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" - еврокомиссар Вархеи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА