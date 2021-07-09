Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2%, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с региональным вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Анной Бъерде.

"На основе моделирования развития экономики Украины мы определили отрасли – точки роста для экономики. Речь идет об отраслях легкой промышленности, сельского хозяйства, развития науки, здравоохранения, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сферы", – цитирует Любченко пресс-служба министерства в релизе на сайте в пятницу.

Как отметило министерство, в ВБ отметили потенциал отраслей, определенных правительством приоритетными.