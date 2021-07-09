Инвестиции

11:30 09.07.2021

"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

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"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

Медицинская сеть "Добробут" в 2020 году инвестировал в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году, сообщил главный операционный директор сети Вадим Шекман.

"Мы хотим, чтобы наши врачи работали на качественном оборудовании. В 2020 году мы инвестировали в оборудование больше 300 млн грн, в 2021 году, я думаю, будет еще больше", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что акционеры компании приняли решение не распределять дивиденды.

"Компания не выводит деньги, все деньги, которые "Добробут" зарабатывает, и дополнительные инвестиции мы вкладываем в развитие. Скорее всего, мы не будем замедлять этот темп в ближайшие 3-4 года", - сказал он.

Теги: #шекман #добробут
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