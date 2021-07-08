Киевсовет предоставил аэропорту "Киев" земельный участок под дальнейшую его реконструкцию - Кличко
Киевский городской совет предоставил международному аэропорту "Киев" им. И.Сикорского земельный участок под дальнейшую его реконструкцию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Сегодня мы сделали важный шаг для развития международного аэропорта "Киев"- продолжение его взлетно-посадочной полосы. Аэропорт "Киев" имеет стратегическое значение и для нашего города, и для всей Украины. И это единственный столичный аэропорт, который находится в границах города. Поэтому увеличение его мощностей будет способствовать комфорту как киевлян, так и гостей столицы", - приводит слова мэра пресс-служба Кличко.
Так, депутаты утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка (13,16 га) КП международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского для строительства и обслуживания объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры и объектов связи между улицами Медовая и Променистая в Соломенском районе города.
Соответствующее решение поддержали 82 депутата.