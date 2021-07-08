Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

Корпорация международного финансирования США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) готова рассмотреть вопрос о финансировании новых проектов в Украине.

Об этом сообщил главный операционный директор DFC Девид Марчик в ходе встречи с украинской делегацией во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтоне.

"Дэвид Марчик подчеркнул успехи DFC в инвестировании в Украину на сумму более $840 млн. Он указал что, будучи финансовым учреждением правительства США, DFC готова рассмотреть новые проекты, которые являются устойчивыми и соответствуют приоритетам развития в таких сферах, как изменение климата, глобальное развитие здоровья и гендерное равенство", – сообщило Министерство финансов по итогам встречи 6 июля.

По словам Марчика, постоянные усилия по проведению реформ и большая прозрачность предоставят возможность привлекать больший объем иностранного капитала и создадут еще больше проектов для финансирования и страхования.

"Стороны обсудили направления для привлечения финансирования в украинские проекты частного сектора, сотрудничество с международными организациями и текущую экономическую ситуацию в Украине", – указано в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога и усиления сотрудничества для дальнейшего увеличения инвестиций в частный сектор Украины.

Как указал Минфин, во встрече также участвовали директор по финансированию международных проектов Джон Дидюк - с американской стороны, а также замминистра финансов Украины по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолга Юрий Буца и посол Украины в США Оксана Маркарова.