Акваферма "Тилигул" строит в Николаевской области крупнейшую в Европе ферму по выращиванию креветок

ООО "Акваферма "Тилигул" (с.Ташино Николаевской обл.) намерено в октябре 2021 года завершить строительство крупнейшего в Европе предприятия полного цикла по производству тихоокеанских белоногих креветок, сообщил руководитель проекта Любомир Гайдамака агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он уточнил, что это первая очередь комплекса аквакультуры на берегу Тилигульского лимана, производительность фермы составит до 500 тонн/год готовой продукции, а инвестиции в проект - 200 млн грн. В дальнейшем "Тилигул" планирует на территории комплекса построить инкубатор мальков морских рыб: сибаса, дорадо, барамунди и групера - общей стоимостью порядка EUR20 млн, способный производить до 1 тыс. тонн/год товарной рыбы.

По словам руководителя проекта, акваферма "Тилигул" создает вертикально-ориентированное производство, полностью удовлетворяющее свои потребности в сырье. После запуска предприятия проект будет включать собственный комбикормовый завод, освоит все процессы переработки, а также будет иметь собственное маточное стадо и инкубатор мальков креветок. Компания также намерена продавать излишки посадочных материалов для корма ракообразных, комбикорма и промежуточных продуктов переработки другим компаниям, которые захотят заниматься развитием аквакультур в Украине.

"Мы создаем "якорный" объект, который даст возможность другим предприятием заниматься таким бизнесом", - подчеркнул Гайдамака и добавил, что у компании есть планы по созданию в этой местности индустриального парка по развитию аквакультуры.

По данным Гайдамаки, Украина ежегодно импортирует около 2,4 тыс. тонн ракообразных в год. Подавляющее большинство экспорта составляют криль и раки, тогда как емкость рынка тихоокеанской белоногой креветки (или "королевской") - 200-300 тонн/год. В настоящее время, по словам эксперта, этот представитель аквакультуры не производится в стране, а импортируется только в замороженном виде, тогда как "Тилигул" намерен производить охлажденную креветку.

"Она (белоногая креветка – ИФ) - объект аквакультуры №1 среди ракообразных, в мире они выращиваются с 50-60-х годов. Она полностью "одомашнена", размножается в условиях ферм, уже наработана нужная генетика. Их завозят из Таиланда или Америки. Мы сейчас как раз работаем над этим вопросом", - отметил Гайдамака.

При этом он сообщил, что после выхода производства на полную мощность компания сможет обеспечивать потребности в креветках как внутреннего рынка, так и европейского. Акваферма "Тилигул" рассматривает варианты экспорта в страны Европейского Союза, поскольку его рынок - третий в мире по объемам импорта креветок после США и Китая, а ее стоимость там варьируется в пределах EUR40-100/кг. По его словам, все страны ЕС в 2020 году произвели суммарно 467 тонн данной продукции при намного более высоком внутреннем спросе на нее, что делает выгодной идею экспорта туда выращенных в Украине креветок.

Гайдамака уточнил, что компания сейчас готовится к сертификации своей продукции по европейским стандартам. Уже также подписан договор с таиландской консалтинговой компанией на предоставление услуг специалистов, которые займутся выращиванием личинок креветок, поскольку в Украине отсутствует персонал, способный обеспечить ее поголовье надлежащего качества. Общее расчетное количество сотрудников предприятия – 32-34 человека.

Руководитель проекта отметил, что на данный момент почти достроен каркас аквафермы, а ее официальный запуск планируется 10 октября 2021 года, но сроки может сдвинуть дождливая погода, уже замедлившая ход строительства.

На выбор участка для строительства в с.Ташино (Николаевская обл.) повлияло наличие поблизости электрической подстанции на 110 кВ, что позволит подключиться напрямую к центральной сети, автомобильных подъездных путей, а также морской воды надлежащего качества в Тилигульском лимане, уточнил эксперт.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Акваферма Тилигул" является экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как сообщалось, импорт ракообразных Украиной в 2020 году вырос на 57,4% в натуральном выражении – до 11,5 тыс. тонн, и на 42,6% в денежном - до $55 млн, при этом их экспорт из страны вырос более чем в шесть раз – до 0,8 тыс. тонн на $5,2 млн.