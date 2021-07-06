Полтавская область внедряет 41 аграрный инвестпроект на общую суму 1,6 млрд грн

Полтавская область по состоянию на начало июля реализует 41 инвестиционный проект в аграрной отрасли сметной стоимостью 1,6 млрд грн, из них шесть объектов в области животноводства и три объекта по переработке с/х продукции, приводятся данные на сайте департамента агропромышленного развития Полтавской областной госадминистрации.

Ведомство уточнило, что на четырех животноводческих предприятиях из шести вышеназванных ведется строительство доильных залов, обеспечивающих эффективный контроль продуктивности коров, производство молока экстра-класса и оптимальные условия для работы обслуживающего персонала. ОДА также напомнила, что в июне текущего года в частной агрофирме "Украина" (с.Покровское Полтавской обл) был введен в эксплуатацию новый доильный зал на 24 места одновременного доения.

По данным департамента ОГА, в 2020 году годовой надой на одну корову на с/х предприятиях региона вырос на 7,5% по сравнению с 2019 годом – до 7,09 тонн, что на 6% больше среднего показателя по Украине. При этом за последние пять лет надой молока на корову по Полтавской области вырос на 16%.

Ведомство уточнило, что Полтавская область продолжает занимать лидирующие позиции в Украине по производству продукции животноводства, ее основные приоритеты в развитии отрасли - молочное скотоводство и свиноводство. Регион занимает первое место в Украине по поголовью крупного рогатого скота (КРС) объемам производства молока на с/х предприятиях, а по поголовью свиней - третье.

"Полтавщина имеет одну из самых крупных племенных баз в Украине. Минагрополитики Украины присвоило сельскохозяйственным предприятиям 70 статусов субъекта племенного дела в животноводстве по разведению КРС, свиней, овец, лошадей, птицы и пчел. ", - указано в сообщении департамента.

Помимо этого отмечается, что область является лидером среди регионов Украины по количеству племенного поголовья крупного рогатого скота - 32 тыс. голов, или 10,2% от общего племенного поголовья в Украине

По данным ведомства, в области действует 28 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, из которых 12 заняты производством молока, четыре - заготовкой и переработкой продукции пчеловодства. 1,74 тыс. семей содержат от трех и более коров.

Департамент уточнил, что ряд заинтересованных в развитии отрасли животноводства предприятий на текущий момент уже работают в режиме "сырье - готовый продукт" организовывая строительство собственных мини-цехов по переработке молока.

Как сообщалось, реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-мае 2021 года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,36 млн тонн, производство молока - на 5,3%, до 3,43 млн тонн, яиц - на 14,0%, до 6,02 млрд шт.

По состоянию на 1 июня поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 4,5% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 220,6 млн голов, КРС - на 6,8%, до 3,22 млн голов (в том числе поголовье коров сократилось на 5,9% - до 1,67 млн голов), овец и коз сократилось на 5,9% - до 1,41 млн голов, а поголовье свиней возросло на 1,6% - до 6,06 млн голов.