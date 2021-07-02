Аваков обсудил с министром экономики Франции инвестпроекты и реновацию системы водоснабжения в Харькове

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с министром экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэром ратификацию украинским парламентом четырех инвестиционных проектов между двумя государствами, а также о проекте модернизации системы питьевого водоснабжения в Харьковской области.

"Провел телефонный разговор с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мером, который поблагодарил Верховную Раду за беспрецедентную поддержку совместных проектов! Обсудили украинско-французские дальнейшие планы, в частности, реновацию системы снабжения питьевой водой в Харькове", - написал Аваков в Twitter в пятницу.

Касательно инвестпроектов, то, как сообщает Департамент коммуникации МВД, речь идет об обновлении парка грузовых электровозов "Укрзализныци", производстве и поставках спасательной техники для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также двух проектах по модернизации поставок и улучшения качества питьевой воды в Луганской области и Киеве.

Министры также обсудили совместные проекты и их реализацию с привлечением французских компаний и при поддержке французского правительства.

Ле Мэр высоко оценил эффективную работу Министерства внутренних дел Украины, отметив, что достигнутое является хорошим результатом накануне визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, который должен состояться вскоре. Ле Мэр пригласил Авакова посетить Париж с рабочим визитом.