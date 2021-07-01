Инвестиции

19:15 01.07.2021

ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

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ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил правительству Грузии кредит в размере 106,7 млн евро для финансирования работ по модернизации двух участков скоростной автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60), пролегающей до границ с Азербайджаном и Арменией.

Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте представительства ЕС в Грузии, выделенный кредитный ресурс предназначен для обновления 30-километрового участка дороги между Алгети и Садахло, ведущей в направлении Армении, и 32-километрового участка между Рустави и Красным мостом, связывающим Грузию с Азербайджаном.

"Эти инвестиции поддержат усилия европейской команды по оказанию помощи Грузии в преодолении кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они добавятся к 170 млн евро, которые ЕИБ выделил в 2020 году на помощь малым и средним предприятиям в Грузии и на укрепление системы здравоохранения в стране", - приводятся в пресс-релизе слова вице-президента банка Терезы Червинской.

ЕИБ с 2012 года выделил Грузии около 1 млрд евро на строительство и модернизацию скоростной автомагистрали "Восток-Запад", что составляет почти половину инвестиций, осуществленных банком с 2007 года - начала деятельности в стране - для финансирования различных проектов.

Теги: #грузия #еиб
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