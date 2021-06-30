"Энергоатом" и Westinghouse обсудили строительство новых блоков АЭС в Украине с использованием АР1000

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и старший вице-президент по коммерческой деятельности Westinghouse Electric Company Элиас Гедеон (Elias Gedeon) обсудили сотрудничество при строительстве новых блоков АЭС в Украине с использованием реакторов АР1000.

Согласно сообщению пресс-службы НАЭК, в частности, в ходе прошедших в Киеве 29 июня переговоров стороны договорились создать совместную рабочую группу.

В НАЭК отметили, что использование американской технологии АР1000 – двухконтурного реактора третьего поколения мощностью около 1100 МВт, конструкция которого имеет меньшее количество компонентов, а стандартизация и лицензирование помогают сократить сроки и стоимость строительства – в долгосрочной перспективе даст компании возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации и бережное отношение к окружающей среде.

Как сообщалось, "Энергоатом" и Westinghouse с 2000 года сотрудничают в сфере поставок ядерного топлива.

В 2014 году экс-глава "Энергоатома" Юрий Недашковский отмечал, что Украина рассматривает возможность строительства на площадке Южно-Украинской АЭС четвертого энергоблока на основе западного дизайна - Westinghouse, AREVA, KEPCO.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.