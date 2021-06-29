Объем претендующих на "инвестнянь" проектов достиг $1,35 млрд – глава UkraineInvest

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об "инвестнянях" получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму $1,35 млрд, сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах организованного корпорацией "Биосфера" во Львове Hyperloop 3.0.

"По состоянию на сегодня у нас 23 проекта. 24-й подтверждается. Общая сумма - $1,35 млрд. Думаю, что после этого мероприятия еще миллионов на 500 pipeline увеличится", – сказал Цивкач.

По его словам, сейчас в UkraineInvest в этом направлении занято около 14 человек. "Некоторые из них напрямую работают с инвесторами, некоторые делают домашнее задание. Мы стараемся, чтобы у одного менеджера было 7-10 проектов", – отметил глава UkraineInvest.

Он уточнил, что правительство уже приняло четыре подзаконных акта, необходимых для запуска на практике механизма "инвестнянь".

"Еще ожидаем три акта: по ведению реестра проектов, требования к ТЭО и методологию расчета объема предоставления государственной помощи. Думаю, что на протяжении месяца, дай бог, мы сможем уже первые заявки проводить и предоставлять их Минэкономики", – сообщил Цивкач.

Как сообщалось, принятый в декабре прошлого года закон о господдержке инвестиций ("инвестнянях") предполагает освобождение от уплаты отдельных налогов проекты с инвестициями от EUR20 млн. Сумма поддержки государства может составить до 30% суммы инвестиций. Инвестор может получить особые условия при обеспечении не менее 80 новых рабочих мест. Уровень зарплаты сотрудников должен быть на 15% выше средней по выбранному виду деятельности в регионе инвестирования.

В середине февраля правительство уполномочило UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями, а в начале марта этого года закон об "инвестнянях" был дополнен соответствующим правками в Налоговый и Таможенный кодексы о льготах на срок 15 лет.